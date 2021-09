Hledá se řešení bytové krize. Berlín si odhlasoval vyvlastnění a chystá další kroky

Minulou neděli Němci kromě budoucí vlády rozhodovali i o majetku obřích bytových fondů v Berlíně: v referendu podpořili vyvlastnění 240 tisíc bytů, které by za úplatu mělo převzít město a spravovat je "demokraticky, transparentně a ve veřejném zájmu". Tedy pronajímat za přijatelné ceny. Je to další ze snah vyřešit krizi bydlení. Co bude v Berlíně dál a co navrhují čeští politici?

Co si Berlíňané odhlasovali? Návrh, o kterém obyvatelé Berlína hlasovali minulou neděli, počítá s převzetím 240 tisíc bytových jednotek od všech soukromých společností, které podnikají s nemovitostmi a jimž v německém hlavním městě patří víc než 3000 bytů. Patří mezi ně koncerny Vonovia, Akelius, TAG Immobilien a hlavně Deutsche Wohnen, který dal celé iniciativě název. "Vyvlastnění" spočívá v nuceném prodeji nemovitostí městu za "férovou" cenu. Finanční kompenzace by byly firmám vypláceny prostřednictvím dluhopisů v průběhu příštích 43 let. Odhady, kolik by město nakonec zaplatilo, se pohybují mezi sedmi a 40 miliardami eur (v přepočtu až bilion korun). Návrh podpořilo 56,4 procenta hlasujících, 39 procent bylo proti. Jeho zastánci věří, že převzetí nemovitostí zabrání spekulacím s byty, dojde k poklesu cen nájmů a zmenší se také riziko nuceného vystěhování. Odpůrci varují, že se jedná o velmi drahé řešení, které znemožní městu investovat do výstavby nových bytových domů. Z referenda neplynou pro městskou samosprávu žádné závazky. A je dost pravděpodobné, že město vyvlastnění nenařídí. Návrh totiž podporuje jen jedna strana - Levice (Die Linke). Zelení ho považují za krajní alternativu, ostatní jsou proti. Vše by navíc nejspíš prověřoval ústavní soud, kde může nápad také narazit.