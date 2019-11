Foto: Benátky zažily třetí povodeň. Místo romantiky máme dobrodružství, hlásí turisté

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce pozvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a premiéra Oleksije Hončaruka do Prahy. V Česku by se mohli setkat s představiteli zemí visegrádské skupiny (V4), které nyní Česko předsedá. Babiš to dnes řekl novinářům před odletem na návštěvu Kyjeva. Cíl cesty je podle premiéra podnikatelský, nechce řešit politiku. Teritoriální integritu, suverenitu a jednotu Ukrajiny nicméně Česko podporuje, řekl Babiš.

"Uvidíme, jestli pan prezident nebo pan premiér budou mít chuť to naše pozvání akceptovat," řekl Babiš. Připomněl, že ze zemí V4, kam patří spolu s Českem i Slovensko, Maďarsko a Polsko, jsou vztahy Ukrajiny "delikátní" s Maďarskem. "Je tam co diskutovat," doplnil.