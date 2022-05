Bělorusové nejsou ochotni bojovat proti Ukrajině, ujišťuje Cichanouská. Je pro sankce

Bělorusové nejsou ochotni zapojit se do války na Ukrajině na straně Ruska, řekla známá běloruská opoziční představitelka Svjatlana Cichanouská. Uvedla, že boje za svobodu na Ukrajině a v Bělorusku nelze od sebe oddělovat, protože se obě země navzájem ovlivňují. Podle ní by proti režimu běloruského lídra Alexandra Lukašenka Západ měl přijmout stejně důrazné sankce jako ty, které uvalil na Rusko.

Přestože dlouholetý běloruský prezident Lukašenko je v současné válce spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina a dovolil Moskvě, aby z běloruského území útočila na Ukrajinu, běloruský národ stojí podle Cichanouské na straně Ukrajinců. Cichanouská ovšem nevylučuje, že se Lukašenko ve snaze dát Putinovi najevo loajalitu pokusí o zapojení běloruských sil na Ukrajině.

"Ale Bělorusové nejsou ochotni bojovat, bojovat proti Ukrajině," zdůraznila politička. Připomněla, že Bělorusy a Ukrajince často pojí i příbuzenské svazky. Podotkla, že se svým týmem po začátku ruské invaze na Ukrajinu válce zahájila kampaň, v níž přesvědčovala vojáky, aby případné nasazení ve válce na Ukrajině odmítali.

Lukašenko by ale podle Cichanouské měl za své zapojení do konfliktu nést zodpovědnost, sankce by však neměly dopadat na Bělorusy. "Sankce proti běloruskému režimu by měly být stejně přísné jako ty proti Rusku, ale jiné z hlediska struktury," uvedla Cichanouská. Omezení by se podle ní měla zaměřit na státní banky a podniky, které jsou hlavním zdrojem příjmů režimu, a na zmrazení Lukašenkových účtů v zahraničí a jeho úplnou ekonomickou izolaci.

Bělorusům je potřeba pomáhat

"Na druhé straně je potřeba pomáhat Bělorusům doma i v zahraničí, lidem, kteří odjíždějí kvůli masovým represím. Je potřeba Bělorusy podporovat, abychom mohli zachovat zdravou a silnou občanskou společnost," podtrhla.

Na otázku, zda má pocit, že se pozornost Západu v poslední době přesunula od pomoci běloruské opozici k dění na Ukrajině, Cichanouská reagovala, že na mezinárodní scéně se na Bělorusko nezapomíná, přestože v centru pozornosti se ocitla válka na Ukrajině. Taková situace je ale podle vůdkyně běloruské opozice pochopitelná. Politička je navíc toho názoru, že problémy Běloruska a Ukrajiny nelze oddělovat.

"Víme, že dokud bude Ukrajina svobodná, Bělorusové budou mít ještě malou šanci se znovu vzbouřit," řekla. "Pokud bude v Bělorusku autoritativní režim, bude to mít neustálý vliv na bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost našich sousedů, evropských zemí. Je potřeba vyrvat diktaturu z kořene a bít se za nezávislost obou zemí," uzavřela.

Cichanouská v roce 2020 kandidovala na prezidentku místo svého manžela, kterému to bylo znemožněno. Nakonec se v průběhu předvolební kampaně stala největší Lukašenkovou vyzyvatelkou. Podle běloruské opozice ve volbách zvítězila, přestože podle oficiálně oznámených výsledků Lukašenko obhájil mandát. Po volbách se musela uchýlit do zahraničního exilu, zatímco v Bělorusku propukly nevídané protesty, které ale úřady během několika měsíců tvrdě potlačily.

V současnosti je Cichanouská na návštěvě v Česku. V úterý se setkala s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) a ve středu jednala s prezidentem Milošem Zemanem. Ve čtvrtek vystoupila na konferenci Digitální Česko a mluvila také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

