Kauza, do které zasahuje i Bílý dům. Basketbalistka popsala detaily zatčení v Rusku

Americká basketbalistka Brittney Grinerová je už od února v ruské vazbě. Rusové ji obvinili z pašování drog a do případu zasahuje i americký ministr zahraničí. Až minulý týden jednatřicetiletá žena promluvila o okolnostech svého procesu, když opět stanula před soudem. Tvrdí, že tlumočníci přeložili jen část její výpovědi a nařídili jí, aby podepsala dokumenty, o kterých nevěděla, co obsahují.

Americká basketbalová hvězda se objevila ve středu 27. července před okresním soudem ve městě Chimki, které leží severozápadně od Moskvy. Počátkem měsíce si dvojnásobná držitelka olympijského zlata vyžádala více času na delší výpověď a nyní přišla v želízkách. Šlo o výjimečný okamžik, kdy mohla promluvit, poznamenává britský list The Guardian.

"Dodnes nechápu, jak skončily v mých zavazadlech," zahájila svou výpověď Grinerová. Ruské úřady ji obviňují z pašování drog, protože se v jejích kufrech objevily náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. "Moje kariéra je celý můj život," řekla žena, která je dlouholetou oporou basketbalového velkoklubu z Jekatěrinburgu.

Sportovkyně zopakovala, že neměla v úmyslu přivézt náplně do Ruska a že byla zřejmě při balení zavazadel uspěchaná a ve stresu. Vypověděla, že do Moskvy dorazila z americké Arizony po třináctihodinovém letu, navíc vyčerpaná po prodělaní nemoci covid-19.

"Ačkoliv skončily v mých taškách náhodou, přebírám za ně zodpovědnost. Neměla jsem ale v úmyslu pašovat nebo plánovat pašování zakázaných látek do Ruska," dodala s tím, že hašišový olej jí předepsal k léčbě bolesti a zánětu lékař.

Grinerová ale tentokrát popsala i další okolnosti svého zatčení na ruském mezinárodním letišti Šeremetěvo. Během prvních hodin jí prý nikdo nevysvětlil její práva ani jí neumožnil zavolat právníkovi, což má podle ruských zákonů proběhnout do tří hodin. Místo toho dostala nějaké papíry.

"Byly to dokumenty, které jsem musela podepsat. Mohla jsem jen předpokládat, že se týkaly vyšetřování," vzpomínala Grinerová u soudu. Žena, která se tehdy basketbalistce představila jako tlumočnice, jí pouze sdělila, kde má dokumenty podepsat, ale o obsahu neřekla nic. "Nevěděla jsem, co přesně podepisuji. Bylo tam mnoho krátkých slov - 'podepište zde'," dodala sportovkyně.

Podivný postup ale podle ní následoval i během samotného vyšetřování, kdy prý dostala jen strohý a zkrácený překlad svého obvinění. "Pamatuji si, jak tlumočník jednou dostal stohy papírů, které mi měl přeložit. Krátce se na ně podíval a jeho slova byla: 'V podstatě jste vinna'," vylíčila Grinerová.

Zapojení ministerstva

Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Grinerová byla zadržena na letišti 17. února. Došlo k tomu poté, co celníci objevili v jejím zavazadle náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. V Rusku je nošení i malého množství této látky nezákonné. Obžaloba tvrdí, že 0,702 gramu představovalo "významné" množství.

Americké ministerstvo zahraničí na začátku května oznámilo, že Rusové basketbalistku zadrželi neoprávněně. Ruští představitelé naopak obvinění popřeli. K zatčení došlo krátce před rozpoutáním války na Ukrajině a v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Moskvou.

Grinerová opakuje, že nechtěla porušit ruské zákony. Její právnička Maria Blagovolinovová i po středečním jednání novinářům sdělila, že basketbalistka "opakovaně zdůrazňovala, že neměla v úmyslu přivézt zakázané látky do Ruska".

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nicméně řekl, že legalizace konopí pro lékařské a rekreační účely v některých částech USA nemá žádný vliv na to, co se děje v Rusku.

Výměna za obchodníka se zbraněmi

Americký ministr zahraničí Antony Blinken minulý pátek vyjednával se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o případu Grinerové a ještě jednoho Američana, zadržovaného v Rusku. Washington za propuštění basketbalistky a bývalého vojáka Paula Whelana nabízí ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Ten si ve Spojených státech odpykává pětadvacetiletý trest vězení.

Americká stanice CNN s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že Washington "po měsících interních debat" nabídl jeho vydání výměnou za dvojici Američanů. Mluvčí Kremlu Peskov však minulý čtvrtek uvedl, že "v této otázce nepanuje shoda". Plán má podle CNN i podporu amerického prezidenta Joea Bidena.

"Pokud jde o možnou výměnu uvězněných občanů Ruska a USA, z ruské strany zazněl návrh vrátit se k profesionálnímu dialogu v režimu 'tiché diplomacie' bez vypouštění bombastických informací," zdůraznili ruští diplomaté podle agentury TASS.

CNN také uvádí, že ruská tajná služba FSB minulý pátek vznesla požadavek, aby do výměny vězňů byl zahrnut i ruský občan Vadim Krasikov, který byl loni v prosinci odsouzen v Německu k doživotí za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho. Představitelé americké administrativy považují tento požadavek za pokus nechat ztroskotat jednání o propuštění Grinerové a Whelana. Moskva podle CNN také chce, aby výměnou za dvojici Američanů byli každopádně propuštěni dva lidé, a to i v případě, že by nešlo o Krasikova.

"Z právního hlediska je výměna vězňů možná až poté, co soud vynese verdikt. V každém případě bychom byli opravdu rádi, kdyby se Brittney mohla vrátit domů, a doufáme, že to bude brzy," uvedli právníci basketbalistky Maria Blagovolinová a Alexander Bojkov.

Další jednání v kauze Grinerové bylo stanoveno na úterý 2. srpna.