Babiš a Kurz tlačí na EU kvůli přidělování vakcín. Je nerovné, stěžují si

Evropská unie se musí zabývat nerovnostmi v přidělování vakcín proti covidu-19, kritériem musí být počet obyvatel jednotlivých států, jak se členové bloku původně dohodli. Po jednání ve Vídni to zdůraznili šéfové vlád Česka, Rakouska, Slovinska a Bulharska. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel přislíbili na večer či na středu videokonferenci.

Úterní diskuse ve Vídni se kromě českého premiéra Andreje Babiše a rakouského kancléře Sebastiana Kurze osobně zúčastnili také premiéři Slovinska Janez Janša a Bulharska Bojko Borisov, na dálku se připojili také předsedové chorvatské a lotyšské vlády Andrej Plenkovič a Krišjánis Kariňš.

Předsedové vlád šesti zemí EU minulý týden v dopise uvedli, že by Evropská unie měla co nejdříve uspořádat summit o přidělování vakcín, tak aby všechny členské státy byly schopné dosáhnout ve druhém čtvrtletí svých očkovacích cílů.

Evropská komise v reakci obhajovala původně dohodnutý systém přerozdělování a uvedla, že jakýkoli nepoměr v dodávkách vakcín vznikl z vlastního rozhodnutí jednotlivých členských států.

"My jsme v prosinci opakovaně na Evropské radě mluvili o solidaritě. To bylo to hlavní slovo. Solidarita znamenala distribuci vakcín pro jednotlivé členské státy podle počtu obyvatel," řekl Babiš. Cílem EU a jednotlivých zemí podle něj bylo do konce června proočkovat zhruba 70 procent obyvatelstva. "V této chvíli to tak bohužel nevypadá, protože ten princip rozdělování je jiný," doplnil český premiér.

Rakouský kancléř Kurz konstatoval, že nejde o to někoho obviňovat, ale je nutné vyřešit existující problém. Rakousko na tom v tomto ohledu podle něj není špatně, nachází se zhruba uprostřed v rámci Evropské unie. Důležité ale podle něj je, aby rozdíly v bloku byly co nejmenší. Podle Kurze za současné situace budou mít některé členské státy na začátku nebo v polovině května proočkovanou většinu populace, zatímco u jiných to bude trvat o šest až deset týdnů déle. To může vést k napětí uvnitř Evropské unie, varoval Kurz.

Janša uvedl, že evropské společné vyjednávání o vakcínách a jejich společný nákup byl správným rozhodnutím. "Ale zásady je nutné také dodržovat," uvedl. "Potřebujeme opravný mechanismus, který rozdělení vakcín přivede na počáteční situaci, k rozhodnutí, které padlo na zasedání Evropské rady, a sice že vakcíny budou rozděleny podle počtu obyvatel," uvedl.

Von der Leyenová a Michel podle Borisova odvedli enormní práci. "Někde dole v řetězci hierarchie existuje nespravedlnost, co se týká rozdělení vakcín. Tato nespravedlnost, toto nespravedlivé rozdělení vakcín by mělo být odstraněno," konstatoval bulharský premiér.

Babiš na počátku návštěvy položil věnec k památníku obětem teroristického útoku z 2. listopadu loňského roku na náměstí Desider-Friedmann-Platz. Poté se sešel s rakouským ministrem školství Heinzem Fassmannem.

