Až 60 migrantů zemřelo při nehodě lodě ve Středozemním moři, tvrdí přeživší

Až 60 lidí zemřelo při pokusu překonat Středozemní moře mezi Libyí a Itálií. Tvrdí to přeživší, které ve středu zachránila po sedmi dnech na moři loď neziskové organizace. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. Organizace SOS Méditerranée zachránila 25 lidí ve velmi špatném stavu, dva z nich upadli do bezvědomí a helikoptéra je dopravila do nemocnice na Sicílii.

"Po třech dnech selhal motor jejich plavidla, které zůstalo bez pohonu i bez vody a jídla dalších několik dní. Přeživší tvrdí, že během cesty zemřelo nejméně 60 lidí, včetně žen a minimálně jednoho dítě," informovala organizace SOS Méditerranée na platformě X. Související Migrace vyžaduje celoevropské řešení, řekl Rakušan. Hraniční kontroly nejsou řešením Zatím není jasné, do kterého přístavu záchranná loď Ocean Viking neziskové organizace SOS Méditerranée připluje. Mluvčí SOS Méditerranée Francesco Creazzo uvedl, že všichni přeživší jsou muži, z toho 12 nezletilých a dva z nich jsou ještě dětmi. Pocházeli ze Senegalu, Mali a Gambie. Creazzo řekl, že přeživší jsou traumatizováni a nejsou schopni podat úplnou výpověď o tom, co se během plavby stalo. Humanitární organizace se často spoléhají na svědectví přeživších, když uvádějí počty mrtvých a pohřešovaných, u nichž se předpokládá, že na moři zahynuli, uvádí agentura AP. Středozemním mořem vede jedna z nejnebezpečnějších tras, kterou se mohou migranti vydat. Podle Mezinárodní organizace pro migraci na této trase zemřelo od začátku roku 2024 už 226 lidí. Vlády Itálie a dalších zemí Evropské unie se snaží omezit počet migrantů, kteří se vydávají na cestu ze severní Afriky do Evropy. Nabídly Libyi a Tunisku peníze a prostředky k tomu, aby zastavily vyplouvání lodí s uprchlíky ze svých přístavů. Italská krajně pravicová premiérka Giorgia Meloniová si stanovila jako svou prioritu snížit počet migrantů tolik, jak jen to bude možné, píše agentura APA.