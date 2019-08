Australský soud potvrdil trest pro kardinála Pella za zneužití dvou chlapců

Australský soud ve středu zamítl odvolání kardinála George Pella, jemuž v březnu prvoinstanční soud uložil šest let vězení za zneužití dvou chlapců z chrámového sboru. Informovala o tom agentura Reuters. Osmasedmdesátiletý Pell, který byl do letošního února jako prefekt ekonomického sekretariátu třetím mužem Vatikánu, je nejvýše postaveným katolickým duchovním odsouzeným za sexuální zneužívání.

Na základě březnového rozsudku si Pell musí odpykat nejméně tři roky za mřížemi - o podmínečné propuštění může požádat v říjnu 2022, kdy mu bude 81 let. Podle australského zpravodajského serveru 7news Pell už dříve naznačil, že pokud jeho odvolání proti rozsudku neuspěje, nebude usilovat o snížení trestu.

Vatikán soudní verdikt uznal, uvedl ale též, že Pell má ještě možnost se bránit u nejvyššího soudu. "Jelikož soudní řízení ještě pokračuje, Vatikán připomíná, že kardinál vždy trval na své nevině a že má ještě právo se obrátit na nejvyšší soud," uvedl Vatikán ve středu v prohlášení. V něm se rovněž píše, že Vatikán spolu s australskou církví stojí při obětech sexuálního zneužívání a že prostřednictvím svých institucí bude vyšetřovat ty, kdo takové skutky páchají.

Kongregace pro nauku víry, vatikánská instituce dohlížející na dodržování katolické víry a mravů, už zahájila vlastní vyšetřování, které může vést k propuštění Pella z řad duchovenstva.

"Kardinál Pell je samozřejmě dnešním rozhodnutím zklamaný," uvedla v prohlášení jeho mluvčí Katrina Leeová a dodala, že Pell trvá na své nevině. Jeho právní tým nyní posuzuje rozhodnutí soudu a zvažuje, zda podá dovolání k australskému nejvyššímu soudu. Na jeho podání má Pell 28 dní. Jak ale připomínají australská média, není žádná záruka, že se nejvyšší soud rozhodne jeho případem zabývat.

Pell byl od letošního března zadržován ve vazební věznici v Melbourne, kam se po středečním rozsudku vrátil. Následně bude převezen do dosud neupřesněného nápravného zařízení, kde bude s největší pravděpodobností držen v izolaci kvůli své ochraně, napsal server 7news.

Pokud podá dovolání, mohl by být propuštěn z vězení na kauci, i když by to podle profesora Melbournské univerzity Jeremyho Ganse, který je expertem na právní procedury, bylo krajně nezvyklé. "Ale všechno na Pellově případu je jiné," řekl serveru 7news. "Existuje možnost, že by soud mohl vzít v úvahu takové otázky, jako jeho zdravotní stav nebo jiné vězeňské záležitosti a povolit mu propuštění na kauci," dodal.

Pell byl v březnu uznán vinným z toho, že se v 90. letech jako arcibiskup provinil vůči dvěma chlapcům ve věku 13 let. Jeden z nich zemřel v roce 2014 ve svých 31 letech na předávkování heroinem, a proti Pellovi tak během procesu vypovídal pouze druhý z nich. Nyní 35letý muž soudcům popsal, že Pell se v roce 1996 po nedělní mši před ním a před druhým hochem v sakristii melbournské katedrály obnažil, osahával je na genitáliích a masturboval. Přinutil ho také k orálnímu sexu.

Kardinálovi právníci v odvolání tvrdili, že rozhodnutí prvoinstančního soudu se příliš opíralo o "nepodložené důkazy", tedy pouze o výpověď jedné z obětí. K variantě odvolání zamítnout se nyní přiklonili dva ze tří soudců. Ti o předchozím rozsudku "nepojali žádných pochyb".

"Se soudcem (Chrisem) Maxwellem jsme přijali tvrzení žaloby, že stěžovatel byl přesvědčivý svědek, v žádném případě to nebyl lhář nebo fantasta, jeho svědectví bylo pravdivé," uvedla předsedkyně soudu Anne Fergusonová.

Muž, který dříve patřil k nejbližším spolupracovníkům papeže, si rozhodnutí soudu vyslechl s chladnou tváří. K soudu se dostavil v černém a s kolárkem. Jakmile se zpráva dostala mezi lidi shromážděné před soudem, propukli v radostný jásot. "Pellovi to více sluší v zelené než v černé," řekl jeden z aktivistů. Odkazoval přitom na barvu vězeňského oblečení.

"(Jsem) vděčný za právní systém, ve který mohou všichni věřit," uvedla oběť Pellova zneužívání, jejíž jméno nemůže být uváděno. "Má cesta nebyla jednoduchá," vzkázal muž prostřednictvím svého právního zástupce. "Byla o to těžší, že se týkala vysoce postavené osobnosti," dodal.

"Soucítím s oběťmi sexuálního zneužívání dětí. Nejen dnes, ale každý den," uvedl australský premiér Scott Morrison. Pell bude podle něj patrně zbaven Řádu Austrálie, který patří k nejvyšším vyznamenáním v zemi.