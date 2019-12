Ve hvězdách jsou rodinné potíže. Austrálie odrazovala migranty pomocí horoskopů

Australské ministerstvo vnitra nechalo napsat horoskopy, jejichž cílem bylo odradit migranty ze Srí Lanky od cesty do Austrálie. Informoval o tom server Buzzfeed. Horoskopy potenciální uprchlíky varují před snahou dostat se do Austrálie nelegálně a jednotlivým znamením zvěrokruhu předpovídají finanční či rodinné potíže, pokud se o to pokusí.

Leták s věštbami Buzzfeed získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle listu The Guardian materiál vznikl někdy v uplynulých dvou až třech letech a jeho cílem patrně bylo vzbudit pozornost na Srí Lance, kde je astrologie populární.

"Už jsou to skoro čtyři roky, co naposledy někdo ze Srí Lanky připlul nelegální cestou do Austrálie," stojí na plakátu. "Australské úřady v tomto období zastavily a vrátily do vlasti přes 160 Srílančanů, kteří se pokusili připlout nelegálně na lodi do Austrálie," pokračuje dokument.

Horoskop varoval Berany, aby se nesnažili dostat do Austrálie nelegálně, neboť je "zneužijí pašeráci lidí" . "Tito zločinci vám vezmou peníze a vrátíte se na Srí Lanku bez ničeho," stálo v horoskopu.

Kozorohy mezitím věštba upozornila na nebezpečnost samotné cesty. "Vaše rozhodnutí riskovat svůj život na nebezpečném moři za nepředvídatelného počasí přijde vniveč… Pokud nelegálně odcestujete do Austrálie, budete navráceni na Srí Lanku a čeká vás smršť neštěstí," stálo na letáku. Střelcům horoskop vzkázal, že "nakonec budou všem jen dlužit".

Australská vláda podnikla podobné mezinárodní kampaně v několika zemích, odkud se migranti nejčastěji snaží připlout do Austrálie. Kromě billboardů, letáků či online reklam byly v kampani podle The Guardian využity také například knihy, jejichž obsah má migranty od cesty odradit.

Australská vláda zpřísnila imigrační zákon v roce 2013. Ti, kteří se do země dostanou po moři, podle něj nemohou v Austrálii zůstat a jsou převáženi do záchytných táborů na ostrovech Papua-Nová Guinea nebo Nauru. Canberra kontroverzní postup hájí s tím, že odrazuje migranty od cest do Austrálie, což snižuje ztráty na životech. Dále uvádí, že opatření je v zájmu bezpečnosti.

Organizace pro lidská práva i OSN nicméně dlouhodobě upozorňují na špatné podmínky, v nichž jsou migranti v táborech na ostrovech drženi. Podle lékařů nemají tyto tábory adekvátní zdravotnická zařízení. Nyní v táborech na obou ostrovech podle humanitárních organizací žije asi 500 mužů a žen, z nichž mnozí po více než šestiletém zadržování trpí psychickými problémy.