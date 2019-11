Špionská kauza v Austrálii: Čína se zřejmě snažila dosadit svého člověka do politiky

Australské úřady vyšetřují údajný plán Číny nasadit do australského parlamentu poslance napojeného na čínské tajné služby. V neděli o případu informoval televizní kanál Nine Network. Australský premiér Scott Morrison dnes obvinění označil za "hluboce zneklidňující a znepokojivá". Šéf australské kontrarozvědky v neobvyklém veřejném vystoupení prohlásil, že jsou obvinění vážná.

Snaha Číny o vliv na australskou domácí politiku je v zemi trvalým a citlivým tématem. Peking veškerá obvinění z vměšování dlouhodobě odmítá.

Autoři nedělní reportáže tvrdí, že se skupina čínských operativců působících v Austrálii snažila do svých řad nalákat prodejce luxusních vozů Boa "Nicka" Zhaoa. Údajně mu nabídli milion australských dolarů (15,8 milionu korun) za to, aby kandidoval do australského parlamentu za vládnoucí Liberální stranu, jíž byl už předtím členem.

Zhao podle novinářů po setkání s čínskými špiony o nabídce informoval australskou kontrarozvědku ASIO. Letos v červnu byl pak nalezen mrtvý v hotelovém pokoji v Melbourne. Úřadům se dosud nepodařilo zjistit příčinu jeho úmrtí.

"Vláda nebyla nikdy odhodlanější ochránit Australany před zahraničním vměšováním," řekl v pondělí premiér Morrison. "Chtěl bych však všechny varovat, aby v těchto záležitostech nevyvozovali předčasné závěry," dodal.

Šéf ASIO v nedělním prohlášení uvedl, že kontrarozvědka o záležitosti věděla již předtím, než se dostala na veřejnost, a že aféru vyšetřuje. Prošetření kauzy nařídil také předseda parlamentního výboru pro práci tajných služeb Andrew Hastie. "Tohle nejsou jen peníze v tašce věnované výměnou za protislužbu. Tohle je státem podporovaný pokus nabourat se do našeho parlamentu s pomocí australského občana, který měl v podstatě fungovat jako agent cizího vlivu v našem demokratickém systému," řekl televizi Nine Network Hastie.

Mluvčí čínské diplomacie Keng Šuang dnes v Pekingu obvinění prohlásil za lži a řekl, že někteří australští politici, instituce a média "dosáhli stavu hysterie a extrémní nervozity". Vyzval místní představitele a novináře, aby k Číně zaujali zdravý postoj v zájmu zachování dvoustranných vztahů obou zemí i jejich "fyzického a mentálního zdraví".

Nedělní odhalení přišlo jen několik dní poté, co se australským zpravodajským službám dobrovolně vzdal údajný čínský špion. Špeh médiím řekl, že australským zpravodajcům sdělil informace o tom, jakým způsobem Peking zasahuje do záležitostí za svými hranicemi. Odhalil také údajně identitu čínských zpravodajských špiček v Hongkongu.

Čína v reakci na jeho přiznání uvedla, že dotyčný je nezaměstnaný usvědčený podvodník hledaný policií v Šanghaji, který se do Austrálie dostal pomocí falešného pasu.

Vliv Číny na australskou politiku je v zemi dlouhodobě diskutovaným tématem. Někteří politici tvrdí, že se Peking snaží Canberru infiltrovat pomocí darů a dalších praktik. Úřady proto již dříve zakázaly politickým stranám financování ze zahraničí. Jiní se domnívají, že častá obvinění podporují xenofobní nálady v zemi a ohrožují prosperitu ekonomiky. Čína je totiž australským nejvýznamnějším obchodním partnerem, směřuje do ní asi třetina australského exportu.