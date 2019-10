Asadovi vojáci se přiblížili k Turecku, dorazili do několika měst na severu Sýrie

Syrská vládní vojska po dohodě se syrskými Kurdy v pondělí dorazila do města Tall Tamir, které se nachází na severovýchodě Sýrie v blízkosti hranice s Tureckem. Zároveň byli syrští vojáci podle syrských médií rozmístěni ve městě Tabka, které se nachází v blízkosti severosyrského města Rakka. Syrská armáda dorazila také do severosyrského města Ajn-Ísa. Informovala o tom státní agentura SANA.

Turecko zahájilo minulou středu na severovýchodě Sýrie ofenzivu poté, co americký prezident Donald Trump nařídil z oblasti stáhnout americká vojska.

Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice YPG. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Boje již vyhnaly z domovů desetitisíce lidí.

Trump čelí kritice, že svým rozhodnutím stáhnout z oblasti americké vojáky ponechal turecké armádě napospas spojence USA - bojovníky kurdských milicí, které pomohly v Sýrii porazit islamistické radikály.

O víkendu se nakonec jednotky syrských vládních vojsk po dohodě se syrskými Kurdy, uzavřené v neděli na ruské vojenské základně Hmímím, začaly přesouvat k syrsko-turecké hranici.

Obyvatelé města Tall Tamir podle agentury SANA syrskou armádu přivítali. Město, které se nachází zhruba 20 kilometrů od hranice s Tureckem, je v blízkosti strategicky významné dálnice M4, jež spojuje východní a západní Sýrii. Turecká vojska v neděli oznámila, že dostala dálnici pod svou kontrolu.

Syrská armáda v pondělí zároveň zaujala pozice v severosyrském městě Tabka na přilehlé letecké základně a v nedalekých vesnicích. Tabku, v jejíž blízkosti se nachází důležitá přehrada, spolu s Rakkou do roku 2017 kontroloval IS. Hlavní baštu IS v Sýrii tehdy osvobodila arabsko-kurdská koalice SDF.

Syrští vojáci podle syrské televize také dorazili do Ajn-Ísá, kde byli rovněž přivítáni. Na okraji Ajn-Ísa se nachází tábor, který zůstal bez ostrahy a ze kterého podle kurdských zdrojů uprchlo už bezmála 800 rodinných příslušníků zahraničních bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS).