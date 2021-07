Američané předali afghánskou základnu Bagrám místní armádě, byli tam 20 let

Americká armáda i síly dalších zemí NATO v pátek po 20 letech opustily afghánskou leteckou základnu Bagrám a předaly ji místním jednotkám. Základna byla opěrným bodem USA a amerických spojenců při jejich ofenzívě proti islamistickému hnutí Tálibán a teroristické síti Al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001.

Stažení vojsk z letecké základny potvrdili američtí činitelé zahraničním tiskovým agenturám, podle nichž je to znamení, že z Afghánistánu už teď zřejmě odcházejí poslední američtí vojáci, a to několik měsíců před původním termínem plánovaným na první polovinu září. Podle amerického prezidenta Joea Bidena ale bude určité množství amerických vojáků v Afghánistánu až do září.

Podle zdrojů agentury AP předali Američané afghánské armádě kontrolu nad celou leteckou základnou, nejvyšší americký vojenský velitel v zemi generál Austin Miller si však podle nich "stále ponechává veškeré možnosti a pravomoci pro ochranu vojsk". Ve vrcholné fázi americké přítomnosti v Afghánistánu sloužila rozsáhlá letecká základna Bagrám asi 100 000 amerických vojáků.

Na jaře v celém Afghánistánu zůstávalo asi 2500 až 3500 vojáků USA. Jejich stažení definitivně potvrdil prezident Biden letos v dubnu, kdy prohlásil, že nejdelší válku v historii USA ukončí do letošního 11. září, neboť americká armáda podle něj v oblasti splnila veškeré cíle, se kterými do Afghánistánu před téměř 20 lety přišla.

"Postupujeme přesně tak, jak jsme čekali," řekl dnes k vývoji snahy ukončit afghánskou misi prezident Biden. Zároveň uvedl, že je přesvědčen, že afghánští lídři budou schopni udržet při životě současnou vládu.

Odchod z Afghánistánu Američané koordinují s vojsky dalších zemí NATO a jejich spojenců, dohromady šlo o asi 7000 vojáků. Mise NATO Resolute Support (Rozhodná podpora) se účastnili i příslušníci české armády, poslední z nich zemi opustili tuto neděli, podobně jako vojáci řady dalších států.

Není jasné, kdy odejde poslední voják

Podle agentury AP bylo již krátce po dubnovém oznámení o stažení vojsk patrné, že poslední američtí vojáci odejdou už kolem 4. července, kdy se v USA slaví Den nezávislosti. Prezident Biden ale dnes odmítl, že by měl být odchod v nejbližších dnech hotov.

Spojené státy zatím odmítají oficiálně říct, kdy z Afghánistánu odejde jejich poslední voják, což odůvodňují obavami o bezpečnostní situaci. Stále se ale také jedná o zajištění ochrany mezinárodního letiště Hamída Karzáího v Kábulu, které nyní střeží jednotky USA a Turecka v rámci mise Resolute Support. Ta se však chýlí ke konci.

Ochrana v nynější podobě bude zřejmě pokračovat, dokud afghánská vláda nevyjedná nové podmínky s Tureckem a případně i s USA. Spojené státy budou mít také v zemi nadále asi 6500 vojáků, kteří chrání rozsáhlý komplex americké ambasády v Kábulu.