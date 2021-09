Muž, který inspiroval bin Ládina. FBI málem zatkla architekta 11. září už před útokem

Viní ho, že vymyslel útoky z 11. září 2001. Nyní Chálid Šajch Muhammad čeká ve Spojených státech na další slyšení táhnoucího se soudního sporu. Podle jeho právníka soud nejspíš potrvá dalších 20 let. Vyšetřovatelé z americké FBI ho přitom málem zatkli už v polovině 90. let minulého století. K největším teroristickým útokům v historii USA tak možná vůbec nemuselo dojít.

"To musí být můj chlap," pomyslel si agent FBI Frank Pellegrino, když před dvaceti lety seděl v hotelovém pokoji v Malajsii a na televizní obrazovce sledoval, jak letadla narážejí do Dvojčat, budov Světového obchodního centra. Ihned ho napadlo, že za útokem stojí Chálid Šajch Muhammad. Odpovídal tomu terč útoku i jeho rozsah.

Se zářím 2001 je nejvíce spojován Usáma bin Ládin, tehdejší vůdce teroristické organizace al-Káida. Podle komise, která útok vyšetřovala, to byl ale Muhammad, kdo celou akci vymyslel a s nápadem pak al-Káidu oslovil.

Narodil se v Kuvajtu, studoval ve Spojených státech, v 80. letech pak bojoval v Afghánistánu. Džihádistu už roky před útoky z 11. září sledoval Frank Pellegrino. Ten dostal za úkol vyšetřit dřívější bombový útok na Světové obchodní centrum z roku 1993.

Právě tehdy se americké úřady poprvé začaly o Muhammada zajímat, protože převedl peníze jednomu z mužů zapojených do útoku. Jak důležitou osobou ve skutečnosti je, si ale FBI uvědomila až v roce 1996, kdy byl napojen na teroristy, kteří chtěli vyhodit do vzduchu několik mezinárodních letadel nad Tichým oceánem.

Pellegrino a jeho tým tehdy přiletěli do Ománu, odkud se měli přesunout do Kataru a tam Muhammada zatknout. Američtí diplomaté v Kataru ale nechtěli, aby ho zatkli. "Asi se báli, že by tím způsobili problémy," vzpomíná Pellegrino pro britskou stanici BBC. Nakonec se od velvyslance dozvěděl, že podle katarských úřadů Muhammad zmizel.

"Vybavuju si tu úzkost, vztek a frustraci. Věděli jsme, že jsme propásli šanci," dodává. Zároveň ale přiznává, že Muhammad tehdy nebyl považován za nijak zvlášť důležitého. Nepatřil ani mezi 10 nejhledanějších lidí ve Spojených státech.

Na džihádistovo jméno ale Američané naráželi opakovaně během následujících let, znali ho lidé podezřelí z terorismu po celém světě. Právě v této době přišel za bin Ládinem s nápadem trénovat piloty, aby pak mohli narazit s letadly do budov uvnitř Spojených států.

A pak přišlo 11. září. Pellegrinova obava se potvrdila, když Muhammada identifikovalo několik vysoce postavených členů al-Káidy. "Když jsme se dozvěděli, že to je on, nikdo nebyl nešťastnější než já," tvrdí Pellegrino.

"Krajní výslechové metody"

V roce 2003 nakonec Muhammada našli a zatkli v Pákistánu. Pellegrino tehdy doufal, že ho postaví před soud na základě obvinění, na kterých sám pracoval. Muhammad ale následně zmizel. Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) ho odvezla na tajné místo, kde na něj použila "krajní výslechové metody".

"Chci vědět, co ví, a chci to vědět rychle," prohlásil tehdy podle BBC nejmenovaný vysoko postavený představitel CIA. Na Muhammada nejméně 183krát použili waterboarding, při kterém se na obličej položí mokrá látka a přes ni se leje voda. V podstatě jde o kontrolované topení.

Byl vystaven také "rektálnímu krmení", technice, která bývala používána u vězňů držících hladovku. Stresovým pozicím, spánkové deprivaci, nucené nahotě. Bylo mu i vyhrožováno, že zabijí jeho děti. Během této doby se přiznal k celé řadě spiknutí. Zpráva amerického Senátu ale následně zjistila, že informace, které CIA takto získala, si většinou vymyslel.

V roce 2006 byli důležití vězni jako Muhammad převezeni do věznice Guantánamo na Kubě, kde Američané zadržují a vyslýchají osoby podezřelé z terorismu. Tam k němu FBI opět získala přístup. V lednu 2007 se Frank Pellegrino poprvé sešel tváří v tvář s mužem, kterého tak dlouho sledoval.

"Chtěl jsem, aby věděl, že jsem se zasloužil o jeho obvinění už v 90. letech," vzpomíná Pellegrino s tím, že doufal, že se sblíží a jejich konverzace se posune i na útoky na Dvojčata. Bývalý agent FBI ale bližší informace o společném rozhovoru nechtěl BBC prozradit. "Byl to velmi zábavný chlapík se smyslem pro humor, věřte nebo ne," dodal.

Nekonečný soud

"Myslím, že svých činů nelituje a líbí se mu, jakou má pozornost," dodává agent, který s teroristou strávil celkem šest dnů. Na veřejný soudní proces si ale jak Muhammad, tak Pellegrini museli počkat. Plán soudit teroristu v New Yorku selhal kvůli velkému odporu veřejnosti i politiků. Nikdo nechtěl, aby muž do města vkročil.

Pak přišel návrh na vojenský tribunál přímo v Guantánamu, ale i tam nastala řada zpoždění, včetně toho, že základna byla během pandemie koronaviru zavřená. Nejnovější jednání tak podle Muhammadova advokáta Davida Nevina mají veřejnosti hlavně ukázat, že se 20 let od útoku něco děje.

Sám na případu pracuje od roku 2008 a zatím se podle něj u slyšení vystřídalo osm soudců. Ten poslední se musí seznámit s asi 35 tisíci stránek přepisu z předchozích slyšení a s tisíci návrhů v jednom z největších i nejkontroverznějších kriminálních procesů v historii země.

A to hlavně proto, že všech pět obviněných v souvislosti s útoky na Dvojčata bylo drženo v tajných zařízeních a CIA na ně používala zmíněné "krajní výslechové metody". Proto jsou podle některých odborníků důkazy v případu zdiskreditované. Případné odvolání by tak mohlo soud o další desítky let prodloužit.

Podle Nevina se soud táhne i proto, že obviněným hrozí trest smrti, takže je pro všechny víc v sázce. "Myslím, že už by to bylo dávno hotové, kdyby vláda nechtěla tyto muže popravit," dodává.

Pellegrino si chtěl na výsledek počkat ve službě, a proto o tři roky oddálil svůj odchod do důchodu. Ale nedočkal se, úřad nakonec nedávno opustil. Stále ho svírá pocit velkého selhání, když si vzpomene, že architekta útoků z 11. září mohl zadržet o několik let dřív.

"Jeho jméno mi hlavou prolétne každý den a není to příjemná myšlenka," popisuje. "Čas pomůže věci uzdravit. Ale je to tak, jak to je."

Video: Teroristický útok na Dvojčata