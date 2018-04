Ankara vzkázala poradnímu orgánu Rady Evropy, ať si hledí svého

před 1 hodinou

Turecko vzkázalo Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy (PACE), aby si "hledělo svého"; Ankara tak reagovala na skutečnost, že monitorovací výbor PACE vyjádřil pochybnosti, zda předčasné volby v Turecku budou svobodné a spravedlivé. Výbor také Ankaře doporučil, aby volby odložila. Prezident Recep Tayyip Erdogan před týdnem oznámil, že 24. června se v Turecku uskuteční předčasné parlamentní a prezidentské volby. Zdůvodnil to tím, že země potřebuje silného prezidenta s rozšířenými pravomocemi. Původně se měly volby konat až v listopadu 2019. "Parlamentní shromáždění Rady Evropy by si mělo hledět svého. To žádné volby pořádat nebude, ty se budou konat v Turecku," řekl premiér Binali Yildirim.

autor: ČTK