Ani poslední vojáky vám nevydáme, vzkázalo Řecko Ankaře. Podle soudu jim hrozí mučení

před 1 hodinou

Řecký soud ve čtvrtek zamítl druhou tureckou žádost o vydání vojáků, kteří byli v osmičlenné skupině, jež uprchla po loňském nezdařeném puči do Řecka. Verdikt se týkal posledních dvou mužů ze skupiny – v dubnu soud zablokoval vydání tří vojáků a ve středu dalších tří. Ankara žádala o vydání všech osmi mužů v lednu znovu poté, co řecký nejvyšší soud předtím zamítl extradici celé skupiny. Podle Turecka vojáci patří k pučistům, kteří se loni v červenci pokusili svrhnout prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Vojáci to ale popřeli. Podle řeckého prokurátora by jim v Turecku hrozilo mučení, a proto skupinu odmítl vydat.

