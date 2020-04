Koronavirus vyšvihl řízného Bavora. Merkelovou může vystřídat suverén s 94% podporou

Ačkoliv pandemie ještě zvýšila popularitu Angely Merkelové, německá kancléřka odmítá výzvy, aby ve funkci pokračovala i po volbách na podzim 2021. Do pozice šéfa německé vlády by se tak mohl vyšvihnout bavorský premiér Markus Söder. Jako první člen Křesťansko-sociální unie (CSU) by mohl Merkelovou vystřídat.

Angela Merkelová (Křesťansko-demokratická unie, CDU) je z politiků ve spolkové republice v tuto chvíli zdaleka nejoblíbenější. Lidé oceňují způsob, jakým zemi vede obdobím, které sama kancléřka označila za "nejtěžší zkoušku od konce druhé světové války". Koronavirová omezení v Německu stejně jako v dalších zemích znamenají výrazný zásah do svobody lidí, například se volně shromažďovat nebo podnikat.

Zastáncem přísných opatření proti šíření infekce a jejich velmi opatrného rušení je i Söder, který si v průzkumech popularity také polepšil. Bavorsko se v začátku koronavirové krize stalo vzorem pro zbytek Německa. Jako první spolková země zavřelo školy a omezilo volný pohyb lidí.

Naposledy předseda CSU, která na celoněmecké úrovni vládne společně s kancléřčinou CDU, rozhodl o zrušení oblíbeného pivního festivalu Oktoberfest. Kvůli němu se do Mnichova každý rok sjede až šest milionů lidí, většinou Němců.

Suverénně vystupujícího Södera představitelé ostatních spolkových zemí často kritizují, že v rozhodování o opatřeních nečeká na jiné zemské premiéry a narušuje tak celoněmeckou jednotu. Právě s rozdíly v opatřeních v jednotlivých oblastech se osmdesátimilionová federální republika potýká od začátku krize.

Obyvatelé Bavorska, které leží nejblíž koronavirem vážně zasaženým horským oblastem Rakouska i Itálie, ale naopak vítají, že rozhodnutí o jejich životech padají v krizi spíše v Mnichově než ve vzdáleném hlavním městě Berlíně. I to Söderovi pomáhá.

Kancléřka Merkelová si původně jako svou nástupkyni v čele konzervativní CDU vybrala ministryni obrany Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Právě šéfka nebo šéf dlouhodobě nejsilnější německé strany si může v zemi s parlamentním systémem dělat největší naději, že po volbách stane i v čele vlády.

Neoblíbená Krampová-Karrenbauerová, přezdívaná AKK, ale po roce a měsíci své snažení vzdala. Na konci dubna se měl konat stranický sjezd, kde by za ni delegáti vybrali nástupce a kandidáta na kancléře.

K urnám by Němci měli jít nejpozději příští rok na podzim. Průzkumům se 40procentní podporou vévodí koalice CDU/CSU.

Bezkonkurenční Söder

Koronavirus konání sjezdu znemožnil a zamíchal také šancemi politiků, kteří projevili zájem AKK nahradit. Friedrich Merz, který měl ještě v únoru největší šance, nezastává žádnou veřejnou funkci a v době pandemie zcela zmizel z očí veřejnosti, podobně jako šéf zahraničněpolitického výboru spolkového parlamentu Norbert Röttgen.

Pozornosti se naopak těší ministr zdravotnictví Jens Spahn i premiér nejpočetnější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet. Zatímco Spahnovu práci voliči oceňují, Laschetovo hodnocení naopak klesá. Severní Porýní-Vestfálsko patří mezi nejhůře zasažené oblasti v Německu a Laschet na začátku krize se Söderem v zavádění přísných opatření nesouhlasil.

Ani jeden ze čtyř zmiňovaných ale nestačí Söderovi. Předsedovi CSU nejenže roste popularita za to, jak postupuje jako bavorský zemský šéf, ale nejvíc Němců by ho nyní rádo vidělo právě i jako příštího kancléře. Aby za CDU/CSU kandidoval, by si podle průzkumu institutu YouGov přálo 27 procent dotázaných Němců.

Merze by preferovalo 12 procent oslovených (před koronavirovou krizí vedl s 18 procenty), Lascheta jen osm, Spahna sedm a Röttgena tři. Oproti únoru si Söder polepšil o celých 15 procent. 43 procent z oslovených ještě nemá jasno.

Na rozdíl od čtveřice mužů z CDU, ze kterých by delegáti museli vybrat jednoho, je ale třiapadesátiletý Söder v Bavorsku bez konkurence. V polovině dubna jeho práci podle bavorského průzkumu Bayerntrend pozitivně hodnotilo 94 procent tamních obyvatel. To je nejvíc v historii měření. Pokud by koalice CDU/CSU volby skutečně vyhrála, měl by tak Söder jako jediný kandidát CSU cestu volnou.

Vystudovaný právník v minulosti sbíral pracovní zkušenosti v médiích i PR oddělení velkého podniku. I díky tomu je podle komentátorů zdatným řečníkem, což využívá během své již víc než pětadvacetileté politické kariéry. V dětství mu, jak sám přiznal, v pokoji visela podobizna Franze Josefa Strausse, dlouholetého bavorského premiéra, který se neúspěšně snažil stát německým kancléřem.

Ambiciózní Söder by tedy byl historicky úplně prvním členem CSU na kancléřském postu. A teprve druhým Bavorem po Ludwigu Erhardtovi, který se - nicméně jako zástupce celoněmecké CDU - do dějin zapsal jako strůjce obnovy nacismem a válkou zničeného německého hospodářství. Sám Söder se před dvěma lety stal známým i mimo Německo díky svému striktnímu postoji k migraci.

Jediná čísla, která mě zajímají, jsou počty nakažených

Bavor ale zatím popírá, že by takové ambice vůbec měl. "Otázka, co bude příští rok, pro mě nehraje roli. Průzkumy nesleduji, jediná čísla, která mě zajímají, je každý den nový počet nakažených," řekl Söder agentuře DPA. "Jsem a zůstávám v Bavorsku, to můžete být v klidu," nechal se slyšet ještě na konci března v rozhovoru pro týdeník Spiegel.

Angela Merkelová odmítá, že by v úřadu kancléřky pokračovala. Německo vede už od roku 2005. Podle YouGov by si to přesto přálo 30 procent oslovených Němců. I její podpora se během koronavirové krize zvýšila. Více než polovina oslovených je ale naopak proti.

Podpora CDU/CSU v souvislosti s koronavirem také výrazně vzrostla. Koalici dvou konzervativních stran by v tuto chvíli volilo podle některých průzkumů skoro 40 procent voličů, nejvíc za poslední dva roky. Pohoršila si naopak koaliční vládní sociální demokracie i opoziční strany. Prudce klesla obliba pravicově radikální Alternativy pro Německo.