Nominace by neměla automaticky připadnout Harrisové, demokraté mají čas, píší v USA

Americká Demokratická strana by měla vést debatu o novém kandidátovi na prezidenta a nikoli tuto pozici rychle přisoudit viceprezidentce Kamale Harrisové, uvádějí komentáře předních amerických deníků po odstoupení prezidenta Joea Bidena z letošních voleb. Jeho krok hodnotí velké listy převážně pozitivně.

Některé analýzy včetně společného stanoviska komentátorů listu The Washington Post (WP) Bidenovo rozhodnutí charakterizují jako nesobecké. Podle názorové sekce deníku The New York Times (NYT) prezident upřednostnil "národní zájem" před vlastní hrdostí, což by jeho republikánský předchůdce Donald Trump "nikdy" neudělal. O kroku "v nejlepším zájmu" Spojených států píší také komentátoři listu The Wall Street Journal (WSJ), kteří jsou obecně k prezidentovi velmi kritičtí.

"Voliči zvítězili a donutili establishment konat," uvádí editorská rada WSJ v odkaze na skutečnost, že většina voličů Demokratické strany v průzkumech volala po výměně prezidentského kandidáta do listopadových voleb.

Jakkoli do nich zbývá jen něco přes 100 dní, podle komentátorů NYT mají demokraté stále dost času na výběr náhrady za Bidena z několika možností. Nominace Harrisové by byla "rozumnou cestou", ovšem "jsou i další kvalifikovaní demokraté, kteří mohou vyzvat Trumpa a zvítězit".

Podobně se vyjádřily i názorové sekce WP a WSJ. "Otevřený proces pro volbu náhradníka za Bidena na pozici nominanta demokratů… by mohl být složitý," soudí komentátoři WP, zároveň ale v takovém postupu vidí "příležitost pro restart". Oba deníky mimo jiné uvádějí, že Harrisová by měla veřejnosti vysvětlit, proč dosud hájila schopnost Bidena pokračovat v úřadu.