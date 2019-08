Americký soud údajnému hackerovi Nikulinovi odebral ruského obhájce

Soud v kalifornském San Francisku na úterním stání odebral údajnému ruskému hackerovi Jevgeniji Nikulinovi ruskou právní pomoc a přidělil mu amerického obhájce. Ve středu to oznámila ruská média s odvoláním na tvrzení Nikulinova advokáta Arkadije Bucha. Nikulina zadržela česká policie na základě amerického zatykače v říjnu 2016 v Praze, loni ho Česko vydalo do USA.

Nikulin se podle amerických vyšetřovatelů dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox, za což mu v případě uznání viny hrozí až 30 let vězení. Začátek procesu s údajným ruským hackerem stanovil soud v San Francisku předběžně na 13. ledna příštího roku.

Ruská obhajoba se snažila přesvědčit americký soud o Nikulinově špatném psychickém stavu, který mu údajně brání podstoupit soudní proces. I psychiatrický posudek, který měl soudce William Alsup k dispozici, prý přesvědčivě dokázal Nikulinovu narcistní poruchu, která se projevuje přebujelým pocitem vlastní jedinečnosti, potřebou neustálého obdivu a nedostatkem empatie. Přesto koncem května americký soud rozhodl, že Rus je schopen proces absolvovat.

Advokát Buch s rozhodnutím soudu nesouhlasil a prohlašoval, že bez uznání snížené příčetnosti Nikulina není schopen ruského mandanta řádně zastupovat. Soudce Alsup mu proto obhajobu odebral. Nový obhájce byl určen z řad amerických advokátů, řekl Buch ruské agentuře RIA Novosti.

Američané požádali o Nikulinovo vydání v listopadu 2016 a loni na jaře byl Rus do Spojených států vydán. Prakticky současně s USA o Nikulina neúspěšně žádalo i Rusko kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (88.000 korun) spáchané v roce 2009. Český ústavní soud letos v dubnu rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o vydání Rusa zrušil s tím, že měl počkat do vyřešení jeho žádosti o azyl v Česku. Nic to ale už nemění na tom, že Rusa čeká v USA soud.