Exministr spravedlnosti Pelikán porušil Nikulinova práva při jeho vydávání do USA

Exministr Robert Pelikán (za ANO) porušil při vydávání do Spojených států práva údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Rusově stížnosti v úterý vyhověl Ústavní soud a Pelikánovo rozhodnutí zrušil. Nikulin už je však od loňska v zámoří.

Úterní nález Nikulinovi otevírá cestu k možnému odškodnění za nezákonné rozhodnutí exministra, uvedl Rusův advokát Martin Sadílek, zmínil i možnou osobní odpovědnost ministra. "Ač si byl vědom přechozích právně závazných nálezů ÚS, tak tyto nerespektoval, a neodčinitelným a nezvratným způsobem zasáhl do práv pana Nikulina," uvedl Sadílek.

Pelikán na závěr soudu reagovat nechce. Zatím se nevyjádří ani ministerstvo spravedlnosti, čeká na plné odůvodnění.

Podle stížnosti, kterou soud řešil, postupoval exministr nezákonně. V době vydání Pelikánova rozhodnutí totiž česká justice ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na humanitární azyl. Podle pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se ale Rus v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do USA.

Stěžovatel neměl být vydán do Spojených států amerických před skončením řízení o jeho žádosti o azyl

Ústavní soud vysvětlil, že se rozhodl zasáhnout, přestože nález těžko může zvrátit již provedené vydání Nikulina do USA. Nález přijal s ohledem na možné budoucí opakování podobného postupu. "Kdyby Ústavní soud takovýto postup, respektive rozhodnutí ministra jako protiústavní nezrušil, mohl by přispět k tomu, že k takovému ústavně nesouladnému předčasnému postupu ministra dojde i v budoucnu, čemuž je u takto vysoce závažného a obtížně napravitelného typu zásahu nutno jednoznačně předejít," uvedl soud.

O vydání žádalo Rusko i USA

Rusa Jevgenije Nikulina zatkli čeští policisté v restauraci jednoho z pražských hotelů 5. října 2016 ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013.

V USA byl Nikulin obviněn z hackerských útoků na sociální síť LinkedIn v roce 2012, ze které podle soudu ukradl data z více než 167 milionů účtů. Je také obviněn z napadení dvou dalších společností, Dropboxu a Formspring. U obou se napadení dotklo několika desítek milionů účtů. Kalifornský federální soud Nikulina obvinil z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

Po zadržení Nikulin zkolaboval a musel být hospitalizován, pak byl umístěn do vazby. Ruská ambasáda byla vyrozuměna o zadržení svého občana 19. října, Moskva poté vyjádřila odhodlání udělat vše pro to, aby zabránila Nikulinovu vydání do USA.

Velvyslanectví USA požádalo o Nikulinovo vydání 16. listopadu 2016. O několik dní poději ale české ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že o vydání Nikulina požádalo také Rusko (úřad žádost obdržel rovněž 16. listopadu), které na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80 000 korun) spáchané v roce 2009.

Vydáním se začaly zabývat české soudy. V listopadu 2017 pražský vrchní soud potvrdil přípustnost Nikulinova vydání do USA a stížnost proti tomuto rozhodnutí zamítl 27. března 2018 Ústavní soud. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) o dva dny později rozhodl o vydání údajného hackera do USA, kam odletěl 30. března letounem amerického ministerstva spravedlnosti.

Nikulin musel na psychiatrii

Nikulin po svém příletu do USA u soudu v San Francisku zopakoval, že se cítí nevinen. Proces s ním zatím nezačal, americké soudy se totiž zabývají otázkou, zda vůbec může být souzen. Loni na podzim jej sanfranciský soud poslal na psychiatrické vyšetření, kalifornská prokuratura s Nikulinovou obhajobou se ale neshodly na výsledku vyšetření. Verdikt o tom, zda údajný ruský hacker může být souzen, nebo zda podstoupí nové psychiatrické vyšetření, má padnout 19. dubna.

