Trump se zřejmě dočká. Americký Senát udělal první krok ke zrušení Obamacare

před 1 hodinou

Americký Senát udělal první krok ke zrušení státního pojistného programu Baracka Obamy, známého jako Obamacare. Senátoři v noci na čtvrtek odhlasovali rezoluci, ve které ukládají výborům Kongresu navrhnout právní úpravu zrušení Obamacare. Ta má být připravená do 27. ledna, informovala agentura Reuters. Rezoluci musí ještě schválit Sněmovna reprezentantů, která by o ní měla hlasovat tento týden. Ke zrušení Obamacare vyzýval už během volební kampaně Donald Trump, který 20. ledna nastoupí do úřadu prezidenta. Obamův systém označil za "naprostou katastrofu". Demokratičtí zastánci pojistného plánu argumentují tím, že díky němu získalo přístup ke zdravotnímu pojištění 20 milionů Američanů.

autor: ČTK