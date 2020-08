Pompeo se sejde s Vystrčilem před jeho cestou na Tchaj-wan. Potká se i se Zemanem

Předseda Senátu Miloš Vystrčil deníku Aktuálně.cz potvrdil, že se setká s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Ten do Prahy dorazí příští úterý a v horní komoře českého parlamentu přednese i projev. Podle diplomatického zdroje se Pompeo sejde i s prezidentem Milošem Zemanem.

Co bude obsahem proslovu, není jasné. Vystrčil ale na přelomu srpna a září odcestuje na Tchaj-wan. "Mohu potvrdit, že pan ministr zahraničí Pompeo navštíví 12. srpna Senát. A předpokládám, že se při této příležitosti uvidíme," uvedl předseda Vystrčil pro Aktuálně.cz.

Předpokládaný Pompeův projev Vystrčil komentovat nechtěl, neboť ho předem nezná. Z celého kontextu Pompeovy návštěvy v Česku je ovšem pravděpodobné, že americký ministr zahraničí by mohl Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan podpořit.

Vystrčil na ostrov odjede na přelomu srpna a září. S iniciativou původně přišel jeho předchůdce Jaroslav Kubera. Ten ovšem v lednu náhle zemřel. Deník Aktuálně.cz popsal, že předtím mu Hrad na novoročním obědě předal výhružný dopis čínské ambasády s přípisem kancléře prezidenta Vratislava Mynáře, který ho od cesty odrazoval a vyjmenovával české firmy, které kvůli tomu mohou být postiženy.

Vystrčil se nakonec rozhodl cestu uskutečnit. Svou misi opakovaně zdůvodnil potřebou bránit základní principy, hodnoty a práva, na nichž je Česko po pádu komunismu založeno.

Schůzku Pompea s prezidentem Zemanem mluvčí Hradu odmítl potvrdit. "Omlouvám se, ale z diplomatických důvodů nebudu poskytovat žádné sdělení," napsal Jiří Ovčáček Aktuálně.cz.

Tlak na Čínu

Mike Pompeo přijíždí do Prahy v době, kdy americká administrativa - a právě i Pompeo osobně - zesílila tlak proti Číně a tamním technologickým firmám, jako je především Huawei. Jak už dříve Pompeo řekl, Washington je považuje za "trojské koně čínských zpravodajských služeb".

I z tohoto pohledu je pro Spojené státy Česko důležité. Už na konci roku 2018 český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal proti špionážním rizikům spojeným se zařízeními firem Huawei a ZTE varování. Česko se tak v Evropě stalo průkopníkem amerického přístupu ke komunikačním obrům s vazbami na čínskou komunistickou vládu a ani přes tlak Huaweie od varování NÚKIB neustoupil.

Český přístup se pak promítl do přípravy celoevropského souboru opatření nazvaného EU Toolbox. Ta mají zabránit tomu, aby se do kritické informační infrastruktury mohli nabourat zahraniční špioni. Sítě 5G jsou lukrativní technologie, které by v budoucnu mohly zásadně proměnit ekonomiku. V Česku se připravuje aukce frekvencí 5G a zavádění technologie.

Pompeo měl pak být v květnu hlavním hostem konference k rozvoji sítí 5G, která se měla uskutečnit v pražském Národním muzeu. Tu ale překazila pandemie koronaviru. Český premiér Andrej Babiš pak překvapivě v květnu "na dálku" podepsal s Pompeem deklaraci o 5G sítích.

"Cílem deklarace je společnými silami vybudovat sítě 5. generace, které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením a které zajistí občanům soukromí a ochranu jejich základních práv," napsal Úřad vlády.

Setkání s premiérem Babišem

Ministr zahraničí USA Pompeo se v Praze setká také s premiérem Babišem, jednat s ním chce mimo jiné právě o 5G sítích. Sejít se mají následující den po jeho příletu, tedy ve středu 12. srpna. Už během čtvrtka má do Prahy přiletět americký tým, který bude chystat detaily návštěvy, řekla serveru Blesk Zprávy vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO), která v době dovolené zastupuje Babiše.

"V pátek na Úřadu vlády budou zástupci obou týmů - českého a amerického - připravovat detailní program," doplnila Schillerová. Připomněla, že cesta šéfa americké diplomacie do Česka byla dlouho plánovaná. "Měla se už odehrát na jaře u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války. Kvůli pandemii koronaviru byla ale odložena," uvedla.

Pompeo se v Česku sejde i se svým protějškem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Potkají se v Plzni, kam přijede Pompeo připomenout výročí jejího osvobození Američany v roce 1945. Petříček ve čtvrtek Českému rozhlasu Radiožurnál řekl, že hlavním tématem jednání bude bezpečnostní spolupráce mezi Českem a Spojenými státy. Politici obou zemí proberou i obchodní vztahy a regionální spolupráci, protože kromě Prahy Pompeo navštíví ještě další tři státy střední Evropy - Polsko, Rakousko a Slovinsko.

Video: Není možné být lokajem Číny, říká Vystrčil