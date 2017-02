Americký ministr Kelly připustil pochybení s dekretem o migraci. Měl se zveřejnit později, tvrdí

před 6 hodinami

Americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly řekl, že by byl raději, kdyby byl zákaz vstupu do USA zveřejněn později, aby s ním nejprve mohli být seznámeni poslanci. Kelly je zatím nejvyšším americkým představitelem, který připustil pochybení při zveřejňování kontroverzního Trumpova dekretu. Kelly vypovídal před výborem pro vnitřní bezpečnost Sněmovny reprezentantů. Trumpův dekret vstup do USA dočasně zakázal lidem ze sedmi muslimských zemí. Soud ale platnost nařízení pozastavil a Trumpova administrativa se proti tomu odvolala. Kelly podstatu nařízení bránil a řekl, že smyslem je zajistit bezpečnost. Dekret je podle něj ústavní a je nezbytné, aby Trump imigrační praxi přehodnotil.

autor: ČTK