Kongres USA se dohodl, jak odvrátit kolaps financí. Pomoc pro Kyjev stále není jistá

Lídři demokratů a republikánů v americkém Kongresu ve středu oznámili, že dospěli k dohodě, která má odvrátit částečný kolaps vládních financí hrozící už na konci týdne. Plánují znovu prodloužit platnost loňského rozpočtu a v získaném čase schválit nové výdajové návrhy pro různé resorty. Jak poznamenala agentura AP, schválení balíku s dodatečnou podporou Ukrajiny se stále nerýsuje.

Rozpočtový plán oznámili demokratičtí a republikánští představitelé, včetně vůdce senátní demokratické většiny Chucka Schumera a republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona. Podle dohody by stávající rozpočtové provizorium pro jednu část federálních agentur pokračovalo do 8. března a pro ty zbylé do 22. března. Mezitím by zákonodárci mohli schválit sérii zákonů zajišťující financování vlády po zbytek rozpočtového roku, uvedla AP.

Bez zásahu Kongresu by financování asi pětiny federální vlády vypršelo s úderem páteční půlnoci, píše deník The Washington Post. Zbytek resortů má peníze na zajišťování chodu úřadů do 8. března. Financování vládních programů přitom stále stojí na půdorysu rozpočtu pro fiskální rok 2023, který má být nyní už počtvrté prodloužen za absence řádného nového rozpočtu.

Sněmovna bude o novém prodloužení hlasovat ve čtvrtek, řekl šéf sněmovny Johnson, jehož strategie dosud nebyla příliš jasná. Trvá na tom, že hrozící narušení chodu vlády nechce, zároveň je však pod tlakem velké části svých stranických kolegů, kteří odmítají kompromisy s demokraty. Po jednom takovém byl loni na podzim z funkce sesazen jeho předchůdce Kevin McCarthy.

Republikáni a demokraté jsou aktuálně nuceni spolupracovat, neboť ve Sněmovně reprezentantů mají poslední rok těsnou většinu republikáni, zatímco v Senátu panuje opačný stav. Zda bude Kongres schopný v nejbližších dnech rozpočtové tahanice vyřešit, stále není jisté, protože některé resortní návrhy ještě nejsou dojednané, upozorňují americká média.

Co zůstává v nedohlednu, je schválení balíku o nouzové pomoci pro Ukrajinu, Izrael a dalších americké spojence. Návrh, který zahrnuje zhruba 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) na podporu země napadené Ruskem, před více než dvěma týdny prošel Senátem USA, Johnson jej však odmítá předložit k hlasování ve sněmovně.

Americký prezident Joe Biden v úterý při schůzce s Johnsonem a dalšími kongresovými lídry apeloval na přijetí návrhu, jakož i na odvrácení kolapsu vládních financí. Johnson po setkání vyjádřil přesvědčení, že financování vlády se podaří dohodnout včas, o pomoci pro Ukrajinu se ovšem podle AP nezmínil.

Biden na setkání hovořil o "naléhavé potřebě" uvolnit další finance na podporu Ukrajiny, která se třetím rokem brání ruské agresi. "Následky nečinnosti jsou každý den strašné," uvedl prezident. Vyjádřil se tak v době, kdy je americká vojenská i ekonomická pomoc dva měsíce ochromená, neboť Kongres na tento účel nevyčlenil nové prostředky.

Biden také uvedl, že americkou ekonomiku by výrazně poškodilo, kdyby nastal takzvaný shutdown, neboli ochromení úřadů způsobené neschopností dojednat nový rozpočet. Bílý dům středeční dohodu zákonodárců po jejím oznámení podpořil.