Proti Putinově agresi. Británie přesvědčuje republikány, aby nestopli pomoc Kyjevu

Velká Británie, jeden z nejbližších spojenců Spojených států, se snaží přimět americké republikány k další pomoci Ukrajině. Upozornil na to deník The New York Times. Podle některých odborníků hrozí, že by se americká podpora Kyjeva mohla snížit nebo zastavit, pokud by se po letošních prezidentských volbách vrátil do Bílého domu republikán Donald Trump.

Když britský ministr zahraničí a někdejší premiér David Cameron minulý měsíc navštívil Washington, našel si čas, aby se zasadil o podporu Ukrajiny, kde Rusko před téměř dvěma lety rozpoutalo válku. A to i osobně u kongresmanky Marjorie Taylorové Greeneové, krajně pravicové republikánky z Georgie, která se ostře staví proti další americké vojenské pomoci této zemi. Ve čtvrtek to napsal deník The New York Times.

Minulý týden další britský expremiér Boris Johnson prohlásil, že znovuzvolení Donalda Trumpa do Bílého domu by nebylo tak špatné, pokud se bývalý prezident USA postaví na stranu Kyjeva. "Prostě nemohu uvěřit, že se Trump na Ukrajince vykašle," napsal ve sloupku pro bulvární list Daily Mail.

Když Trump a Johnson ještě zastávali své funkce, pojil je relativně blízký vztah, byli spolu například velmi často v kontaktu. Trump se chce v listopadových volbách znovu ucházet o prezidentský post. Má velmi vysokou šanci, že získá republikánskou nominaci.

Klíčové volby - parlamentní - čekají na podzim i Velkou Británii. Na rozdíl od Spojených států je ale podle expertů podpora Ukrajiny v Británii neotřesitelná. Když premiér Rishi Sunak v lednu oznámil další balíček pomoci v hodnotě 2,5 miliardy liber (72 miliard korun), šéf opozičních labouristů Keir Starmer ho okamžitě veřejně podpořil. "Zůstaneme jednotní napříč našimi politickými stranami při obraně Ukrajiny před Putinovou agresí," řekl.

Výhodná pomoc

Jak ale podotkl list The New York Times, Británie si uvědomuje, že situace ve Spojených státech je jiná. Vzala si proto za svůj úkol nejisté republikánské politiky přesvědčit o nutnosti podpory Ukrajiny. Britští diplomaté uvedli, že Cameron i jiní vysocí britští představitelé se zaměřili na oslovování republikánů, kteří nejsou naklonění další pomoci.

Není to poprvé, co Londýn nabádá USA k většímu zapojení do mezinárodní politiky, jak dále připomněl deník The New York Times. V roce 1990, když se tehdejší americký prezident George Bush starší snažil vybudovat mezinárodní koalici proti Iráku poté, co tato země napadla Kuvajt, tehdejší premiérka Margaret Thatcherová mu slavně řekla: "Pamatuj si, Georgi, teď není čas váhat."

Nejmenovaný vysoce postavený britský diplomat uvedl, že z historických i geopolitických důvodů není pro Američany podpora Kyjeva tak automatická jako pro Brity. A to i přes to, že se USA podpora Ukrajiny vyplatí, píše magazín The Economist.

Americká pomoc napadené zemi, ačkoliv je obrovská, nedosahuje ani deseti procent ročního rozpočtu na obranu USA. Magazín dále připomíná, že Spojené státy do konfliktu neposílají vlastní vojáky, takže na americké straně nejsou žádné oběti. Přesto se jí daří výrazně oslabovat Rusko - ekonomicky i na frontě. Většina peněz vynaložených na zbraně pro Ukrajinu navíc míří k americkým zbrojařům.

Postoj republikánů

Trump, stejně jako někteří další vlivní republikáni, vnímají válku jako nepříjemnost, která Američany stojí peníze. Ty by podle některých republikánů bylo lepší poslat například na hranici s Mexikem, odkud do USA proudí migranti z Latinské Ameriky.

Republikánští zákonodárci se v prosinci ve Washingtonu setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Po jednání ale zopakovali, že nepodpoří další balíček pomoci, dokud prezident Joe Biden a jeho demokraté nezastaví příliv migrantů přes jižní hranici.

Republikáni by se tak mohli pokusit přimět Ukrajinu k uzavření mírové dohody s Ruskem. Sám Trump opakovaně prohlásil, že by válku ukončil během jediného dne, kdyby se vrátil do Bílého domu, napsala stanice CNN. Zelenskyj jeho slova označil za nebezpečná.

Server Politico dále připomněl, že Trump během svého úřadování v Bílém domě podle eurokomisaře Thierryho Bretona prohlásil, že Evropa v případě vnějšího napadení nemůže počítat s pomocí USA. Severoatlantickou alianci označil za mrtvou a nefunkční organizaci.

Video: "Rusko nedosáhlo žádného vítězství," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci (21. 12. 2023)