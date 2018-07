Americká vláda narychlo vrací děti rodinám migrantů. U některých ale termín nestihne

Vláda prezidenta Donalda Trumpa se pokouší stihnout úterní termín stanovený soudem pro navrácení dětí mladších pěti let jejich rodičům.

Washington - Americké úřady v úterý na poslední chvíli vracejí desítky malých dětí rodinám přistěhovalců zadržených po nelegálním překročení hranice do USA. Některé děti se ale s rodiči v termínu z různých důvodů neshledají, uvedla agentura Reuters.

Více než 2000 dětí se ocitlo v detenčních zařízeních odděleno od svých rodičů, když Trump v květnu zavedl politiku nulové tolerance vůči imigrantům přicházejícím do USA nelegálně. Když média zveřejnila záběry dětí umístěných v zamřížovaných celách, zvedla se v USA vlna kritiky vůči tomuto postupu. Trump v červnu vydal nařízení ukončující tuto spornou praxi. Kalifornský soud pak po žalobě jedné z nevládních organizací stanovil termíny pro navrácení dětí rodinám. Zatímco všechny děti mladší pěti let měly být vráceny do úterý, u starších mají úřady čas do 26. července.

Vládní právníci podle Reuters soudu v úterý oznámili, že 75 z přibližně stovky malých dětí je možné vrátit rodičům, přičemž 38 z nich se s rodinou bude moci shledat ještě v úterý.

V dalších případech to však podle úřadů nebude tak jednoduché. Někteří rodiče již byli deportováni zpět za mexickou hranici, další nemají čistý trestní rejstřík, jiní nebyli schopni řádně prokázat svůj příbuzenský vztah k dětem, tvrdí vláda.

Mnozí rodiče si naproti tomu stěžují, že nemají o místě zadržování svých dětí dostatek informací. Podle organizací pomáhajících s opětovným shledáním rodin panuje v řadě případů chaos.

"Nemám žádné podrobnosti kde, kdy a za jakých podmínek," popsala případ plánovaného navrácení jednoho ze salvadorských chlapců rodičům advokátka jedné z organizací na ochranu lidských práv Beth Krauseová.

Sám Trump v úterý na dotazy novinářů týkající se konce soudem stanoveného termínu reagoval vyhýbavě. "Řekněte těm lidem, aby do naší země nepřicházeli nelegálně. To bude řešení," prohlásil prezident.