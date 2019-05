Varování pro Írán: Američané vysílají na Blízký východ letadlovou loď

Spojené státy vysílají na Blízký východ letadlovou loď jako varování určené Íránu, uvedl v noci na pondělí bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton. Agentura AP s odvoláním na nejmenované amerického činitele napsala, že jde o reakci na informace o možném íránském útoku na americké jednotky. Pentagon informaci oficiálně nekomentoval, uvedla AP.

"USA nechtějí válku s íránským režimem, ale jsme plně připraveni odpovědět na jakýkoli útok, ať už ho provedou (íránské) islámské revoluční gardy, nebo íránské jednotky," uvedl Bolton. Bez bližších podrobností dodal, že USA reagují na "četné znepokojující a eskalující náznaky a varování".

Washington chce podle něj takto vyslat Íránu vzkaz, že jakýkoli útok na americké zájmy či zájmy amerických spojenců narazí na "neúprosnou sílu".

Bolton uvedl, že USA posílají na Blízký východ údernou skupinu v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Toto plavidlo je už ve Středomoří, kde se nedávno účastnilo vojenského cvičení, uvedla agentura AP. Podle ní Boltonovo prohlášení znamená, že by loď teď měla zamířit na východ do Rudého moře a pak možná dále do Arabského moře nebo do Perského zálivu. V Perském zálivu podle AP nemají USA nyní žádnou letadlovou loď.

Vyslání americké letadlové lodi na Blízký východ přichází v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem. USA před měsícem zařadily íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací, což experti označili za výjimečný krok, neboť Washington dosud nikdy formálně neoznačil ozbrojené síly jiného státu za teroristickou skupinu. V reakci na to Írán označil za teroristickou organizaci americké ozbrojené síly.