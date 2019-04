Írán na tlak USA nehledí, budeme dál vyvážet ropu, řekl prezident Ruhání

Írán bude ropu dál vyvážet, navzdory tlaku Spojených států, jejichž cílem je snížit export této suroviny z Íránu až na nulu. Prohlásil to v úterý íránský prezident Hasan Rúhání. Výpadek íránské ropy na trhu je připravena nahradit Saúdská Arábie, uvedla agentura Reuters.

"Rozhodnutí Spojených států, že vývoz ropy z Íránu musí klesnout až na nulu, je špatné a chybné. My nedovolíme, aby se to stalo a aby to tak fungovalo," řekl Ruhání ve státní televizi.

Ceny ropy minulý týden vystoupily na nejvyšší úroveň od listopadu v reakci na rozhodnutí Washingtonu zrušit všechny výjimky z amerických sankcí týkajících se obchodování s íránskou ropou. Spojené státy požadují, aby státy dovážející íránskou ropu zastavily všechny nákupy do 1. května. V opačném případě budou čelit sankcím. Výjimky ze sankcí platily šest měsíců pro osm největších dovozců, většinou asijských.

Íránskou ropu může po ukončení výjimek nahradit na světovém trhu Saúdská Arábie, prohlásil v úterý saúdský ministr energetiky Chálid Fálih. Globální dohoda o koordinaci těžby ropy, která platí do června, by podle něho mohla být prodloužena.

"Zjistíme, zda jsou zásoby ropy vyšší nebo nižší, než je běžná úroveň, a úroveň produkce odpovídajícím způsobem upravíme. Na základě toho, co vidím teď, si myslím, že tam bude nějaký dluh," řekl Fálih ruské agentuře Ria.