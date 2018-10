Američané se chystají uvalit další cla na dovoz z Číny, dopadla by na všechno zboží

Informace od zdrojů agentury Bloomberg naznačují, že Trumpova administrativa je připravena vystupňovat obchodní válku s Čínou.

Washington - Vláda Spojených států se chystá uvalit cla na veškerý zbývající dovoz z Číny, pokud listopadové rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem nepřinesou zmírnění obchodní války mezi oběma zeměmi. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg, která se odvolává na zdroje obeznámené se situací.

Washington by podle zdrojů mohl začátkem prosince představit seznam čínského zboží, které by se mělo stát terčem nových cel. Seznam by zahrnoval produkty, na které dosud Washington v rámci obchodního sporu s Pekingem cla neuvalil.

Informace od zdrojů naznačují, že Trumpova administrativa je připravena vystupňovat obchodní válku s Čínou, ačkoli si americké podniky stěžují na růst nákladů v důsledku nových cel a finanční trhy se obávají dopadů obchodního konfliktu na světovou ekonomiku. Konečné rozhodnutí ale podle zdrojů ještě nepadlo, upozorňuje Bloomberg.

Washington již letos uvalil cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje 250 miliard dolarů (5,7 bilionu Kč). Celková hodnota dovozu zboží z Číny do USA v loňském roce činila 505 miliard dolarů.

Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Tato cla jsou i reakcí na údajné krádeže duševního vlastnictví amerických podniků. Peking na americká cla reaguje odvetnými cly na dovoz z USA.

Prezidenti USA a Číny by se měli setkat na okraj listopadového summitu skupiny velkých světových ekonomik G20 v Buenos Aires.