Zbytková radiace a extrémní síla. Co dokáže uranová munice, která míří na Ukrajinu

Spojené státy po dlouhém váhání oznámily, že na Ukrajinu pošlou náboje do tanků Abrams s ochuzeným uranem. Sporná a velmi průrazná munice je součástí miliardového balíčku vojenské a humanitární pomoci. Obsahuje zbytkovou radiaci, a Moskva ji proto označila za nelidskou a varovala před eskalací konfliktu.

Bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy deníku Aktuálně.cz vysvětluje, že náboje s ochuzeným uranem nevybuchují, ale jsou díky vysoké kinetické energii schopné prorazit pancíře tanků.

Právě kvůli přidanému uranu je použití takové munice sporné. Ochuzený uran je vedlejším produktem výroby vzácnějšího obohaceného uranu, který se používá v jaderném palivu a zbraních, píše agentura AP.

Ochuzený uran je sice mnohem slabší než obohacený uran a není schopen vyvolat jadernou reakci, má ale vysokou hustotu, daleko vyšší než například olovo. To je vlastnost, která jej činí velmi atraktivním pro boj proti tankům. Zároveň se tento náboj při nárazu zahřeje natolik, že se sám vznítí, dodává Bahenský.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvádí, že ochuzený uran je především toxickou chemikálií, nikoliv radiačním nebezpečím. Částice v aerosolech mohou lidé vdechnout nebo spolknout, a přestože většinu z nich opět vyloučí, některé se mohou dostat do krevního oběhu a způsobit poškození ledvin.

Horší jsou miny

"Pokud ale stojíte vedle tanku, který je podobnou střelou zasažen, je pro vás vdechnutí možných jedovatých částic asi tím posledním problémem," hodnotí možná rizika analytik Bahenský. Vysvětluje také, že vzhledem k hrůzám, ke kterým na Ukrajině dochází, není kritika této munice namístě.

Agentura pro atomovou energii zároveň informuje o studiích, kterých se účastnili veteráni z války v Zálivu, kde se munice používala. Tito vojáci sice mají neoperovatelné úlomky munice stále v těle, a ačkoliv vykazují zvýšené hodnoty neobohaceného uranu v moči, dosud nebyly u této skupiny pozorovány žádné vedlejší zdravotní problémy.

"Tyto náboje se navíc nebudou používat nijak masově, slouží pouze do amerických, respektive britských tanků, kterých má Ukrajina pár desítek, a navíc jen pro určitý typ boje," vysvětluje analytik Bahenský. Nehrozí proto, že by uranové náboje zamořily ukrajinské nebe nebo půdu. Mnohem větší problém pro ukrajinskou krajinu podle analytika budou i do budoucna například všudypřítomné miny.

Nové náboje jsou efektivnější než běžná protitanková munice, o přelomovou zbraň, která by zásadně ovlivnila probíhající ukrajinskou protiofenzivu, se ale podle Vojtěcha Bahenského nejedná. "Západ už na Ukrajinu poslal téměř všechny typy dostupných zbraní, které je ochoten poskytnout. Teď záleží hlavně na kvantitě. Ukrajinci potřebují dostatek munice i náhradních dílů," dodává.

Moskva varuje před eskalací

Náboje s ochuzeným uranem ráže 120 mm jsou určeny pro tanky M1 Abrams, které má Ukrajina dostat ještě letos na podzim. Podobné už v březnu Kyjevu poslalo Spojené království pro britské tanky Challenger 2, připomíná stanice BBC.

Ještě v březnu přitom Pentagon uváděl, že na Ukrajinu žádnou munici s ochuzeným uranem nepošle. Nyní ale změnil názor. Nejmenovaný představitel ministerstva obrany sdělil zpravodajskému webu Politico, že se USA nyní rozhodly munici poslat, protože se domnívají, že je nejlepším způsobem, jak vyzbrojit tanky Abrams na Ukrajině.

V obou případech to vyvolalo rozzlobenou reakci Ruska. Prezident Vladimir Putin o nábojích prohlásil, že mají "jadernou složku", a varoval před další eskalací konfliktu. Britské ministerstvo obrany už na jaře uvedlo, že ve svých pancéřových granátech používá ochuzený uran již desítky let, a obvinilo Moskvu ze záměrného šíření dezinformací.

Munice s ochuzeným uranem se používala hlavně během války v Zálivu a částečně také za války v Jugoslávii v 90. letech. Ve svém arzenálu ji má řada zemí včetně Ruska a není zakázaná žádnými mezinárodními úmluvami. Ještě v roce 2018 jejich použití hájil i sám Putin.

