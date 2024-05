"Budeme ji bránit i traktory." Poštu mělo nahradit auto, obec ho nenechala zaparkovat

Zní to jako praktický nápad. Pošty v malých obcích jsou stále méně využívané, mohly by je tak nahradit poštovní dodávky, které za den stihnou obsloužit více míst. Česká pošta chtěla systém otestovat ve třech obcích u Hradce Králové. Ale narazila na odpor. Starostové autům zakázali zaparkovat. "Naší kamenné pobočky se nevzdáme. To budeme stát ve frontě na dešti?" zlobí se lidé v obci Blešno.

Blíží se poledne a z rušné silnice, která protíná vesnici Blešno u Hradce Králové, sjíždí k bílé budově pošty auto. Z něj vystupuje mladá pošťačka, aby odemkla zdejší malou pobočku. Vzápětí se sem sjíždějí místní, autem i na kole, a odvážejí si balíky i obálky.

Tak je to tu zvykem už dlouhé roky. Místní jsou na svou kamennou poštu náležitě hrdí. "Jezdí k nám lidé ze Svinar, ze Slatiny. Hodně obcí svou vlastní poštu nemá, my ale ano," říká důchodkyně Jarmila. Budova patří obci, nedávno ji opravila.

Její osud je ale nejistý. Česká pošta minulý rok kvůli úsporám zrušila 300 poboček, zhruba desetinu z celkového počtu. A letos testuje další změny, po kterých by mohlo pošt znovu ubýt. V několika obcích pobočky dočasně nahradí Mobilní pošta. Tedy dodávka, která nabízí stejné služby jako běžná pošta, ale za den stihne obsloužit více míst.

Na konci dubna se tak lidé v Blešně dozvěděli, že patří spolu s blízkými Jeníkovicemi a Libřicemi mezi obce, kde se měly od 6. května pobočky na tři měsíce zavřít. "Po vyhodnocení tříměsíčního pilotního provozu se na základě sebraných dat rozhodneme, jakou cestou půjdeme," slyšeli od zástupců pošty.

Podle starosty Miloše Buroně ale bylo vše rozhodnuto předem. "Řekli, že to bude na tři měsíce s tím, že se pak uvidí. Mezitím ale začali pobočku vyklízet. Takže bylo jasné, že to bylo s cílem poštu zavřít," míní.

A lidé to nesou těžce. "To budeme stát venku na dešti, ve sněhu?" zlobí se před současnou poštou jedenaosmdesátiletý Jan Novák. Doba, kdy je pošta otevřená, se navíc má snížit ze 17 na 10 hodin týdně. Zatímco dnes má pošta některé dny otevřeno až do šesti do večera, provoz dodávky by vždy končil v 15:30.

"Tady projede 17 tisíc aut denně. Dovedete si představit stát frontu venku před dodávkou? Navíc když v obci je fungující pobočka?" ptá se starosta. Přikročil tak k radikálnímu kroku. Odmítl povolit parkování poštovní dodávky na obecním pozemku. Stejně se zachoval starosta nedalekých Jeníkovic.

Zástupci pošty pak začali obcházet místní obyvatele s žádostí o povolení parkování, nikde ale nepochodili. Nakonec svolili, že pobočka bude moct zatím fungovat dál. "Od té doby s námi pošta moc nejedná. Myslím si, že jsme to odrazili. Nebo spíš oddálili. Tlaky budou dál a budou silnější," očekává starosta Buroň.

"Musíme myslet na starší lidi"

Zatím ale sílí spíše odpor místních. Za zachování pošty sepsali petici, do pátečního odpoledne ji v místní prodejně potravin podepsalo 112 lidí. Blešno má přitom kolem čtyř stovek obyvatel. Další dvě podpisová místa jsou v restauraci a sousedních Svinarech.

"Ať si pošty ruší ve městech, když jich mají moc. Ale tady to slouží pro několik vesnic. Bydlí tady hodně starých lidí," říká například důchodkyně Jarmila, která petici také podepsala. "Mám poštovní banku, pro mě je výhodné tady mít pobočku, proto jsem si ji vybrala," vysvětluje.

"Není nijak prokázané, že by bylo pro poštu ekonomicky výhodnější zavést tu dodávku," přidává se Jan Novák. Starosta doplňuje, že zatímco nyní platí pošta v budově nájem 4000 korun ročně, dodávka by za parkování hradila padesát korun za hodinu.

Proti nejsou jen důchodci. "Někdo říká, že to tady je zbytečné. I já si tam nechávám posílat balíky, když nejsem doma. Musíme myslet na starší lidi. Je nesmysl, aby v zimě stáli venku nebo se trmáceli autobusem do Hradce," říká mladá žena, která se představuje jako Sandra.

Pobočka je i dodávka, tvrdí pošta

Podle Buroně navíc pošta porušila svá dřívější prohlášení o tom, že další pobočky už po loňské vlně rušit nebude. "Mají silnou konkurenci. Místo toho, aby šli cestou modernizace a pružně reagovali na vývoj trhu, tak jdou cestou rušení poboček," zlobí se.

Pošta tvrdí, že žádné další pobočky opouštět nebude. "Zůstane zachován legislativou stanovený počet 2900," říká její mluvčí Ivo Vysoudil. Vzápětí ale dodává, že z pohledu zákona jsou kamenná pobočka, Pošta Partner (poštovní služby provozuje například obec či obchod) nebo Mobilní pošta na stejné úrovni. Nahrazení pobočky dodávkou je tak podle něj možné.

Doplnil, že by Mobilní pošta mohla v budoucnu nabízet i služby, které na pobočkách v menších obcích nyní nejsou dostupné, jako je Czech Point nebo některé služby úřadu práce.

U Hradce se Mobilní poštu zatím zavést nepodařilo, testování už ale probíhá ve třech obcích na Rychnovsku a od pondělí také ve dvou na Trutnovsku. I tam platí, že pošta po třech měsících vyhodnotí, zda půjde o trvalou změnu.

Není to poprvé, co do vesnic vyjely poštovní dodávky. Podnik je využíval například na podzim 2020 během covidových uzávěr nebo o rok později po tornádu na jižní Moravě.

V minulosti se také uvažovalo o zavedení mobilních poboček v místech, kde pošta vůbec není. "To by byla pecka, zakrytí díry na trhu. Takové použití si dokážu představit. Ale ne to, o kterém se uvažuje u nás," komentuje to starosta Buroň.

Důchodce Jan Novák je ale dál optimistický. "Zastupitelé říkali, že to budou bránit, i kdyby tam museli postavit traktory. Tak to snad nějak dopadne," říká a nasedá na kolo, aby si domů odvezl vyzvednuté psaní.

