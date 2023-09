Nejpevnější linie padla. Ukrajinci přešli dračí zuby a vrážejí klín do ruských pozic

Už není pochyb. Ukrajinci po týdnech bušení do ruské obrany postupují na jihu země a stále více ukrajují z území, které drželi od loňského jara ruští okupanti.

Ukrajinští představitelé i spojenci Kyjeva dlouho ofenzivu nekomentovali, přestože začala už v červnu. Vybízeli k trpělivosti a předesílali, že ruské linie nakonec povolí, i když to potrvá dlouho. Rusové měli čas připravit minová pole, betonové zátarasy a protitankové okopy.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg několikrát v červnu a červenci řekl, že je třeba s hodnocením počkat a neodepisovat Ukrajince jen kvůli tomu, že v prvních týdnech ofenzivy dobyli jen několik vesnic.

Ve čtvrtek konečně mohl před poslanci Evropského parlamentu v Bruselu říci něco jiného. "Ukrajinci postupně získávají další území. Dokázali prolomit obranné linie ruských sil a postupují vpřed. Možná ne tak rychle, jak si představovali, ale postupují, třeba o několik stovek metrů za den. A Rusové ztrácejí," popsal Stoltenberg.

Jsou to slova, na která všichni, kteří přejí Ukrajině úspěch a vítězství, dlouho čekali.

Za dračími zuby

Brigádní generál Oleksandr Tarnavskyj, který velí ukrajinským silám na jihovýchodě země, poskytl exkluzivní rozhovor britskému týdeníku Observer. Uvedl v něm, že jeho muži se nyní nacházejí mezi první a druhou ruskou obrannou linií. Přičemž šedesát procent prostředků a energie při budování obrany Rusové vložili podle Tarnavského do první linie a nepředpokládali, že by se za ni ukrajinští vojáci dostali.

Ruské obranné linie jsou celkem tři, ale druhá a třetí je slabší než první. "Dříve nebo později už Rusové nebudou mít dost lidí na obranu všech postavení, která vybudovali," avizoval Tarnavskyj.

Na sociálních sítích se objevily videozáznamy, ze kterých je patrné, že ukrajinští vojáci překročili ruskou hráz, tvořenou betonovými zátarasy známými jako dračí zuby.

Situaci na frontě monitorují do detailů experti z polského Centra východních studií. Podle jejich analýzy Ukrajinci rozšiřují klín, který vrazili do předchozích pozic ruské 58. vševojskové armády, ale okupanti stále drží svá opevnění u vesnice Novoprokopivka, čímž blokují postup k městu Tokmak a dále k Azovskému moři. "Zatím nejsou známky toho, že by hrozil kolaps ruské obrany v tomto místě. Ruské dělostřelectvo a drony jsou zde dále aktivní," uvádějí polští odborníci.

Trend je ale i podle nich jasný. "Vývoj posledních dvou až tří týdnů vykazuje dynamiku ve prospěch Ukrajiny. Udržují si strategickou iniciativu a zmocňují se ruských míst odporu, i když je tempo pomalé. Rusové nemají k dispozici mnoho dalších sil, které mohou poslat na obranu Tokmaku. Jejich jednou šancí je prostě zadržet Ukrajince na svých už vybudovaných obranných liniích," uvádí polská analýza.

Jak projít minovými poli

Od začátku protiofenzivy je klíčovým prvkem pro úspěch Ukrajiny průchod hustými minovými poli. Český ženista Přemysl Šedý nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlil, proč je postup tak pomalý. Podle něj Rusové někde položili miny v opravdu nevídané hustotě: v rozestupu tří kroků.

Nejlepším způsobem, jak minovými poli projít, je podle Šedého použití odminovacího tanku. "Radlice přeorává půdu před tankem a miny se dílem přivedou k výbuchu, dílem se neškodně odvalí na stranu. Dále existuje speciální odminovací technika, jako UR-77 Meteorit. Můžete si ho představit jako pásový podvozek s raketou, která za sebou táhne tlustou hadici naplněnou plastickou trhavinou. Raketa se vystřelí do minového pole, za ní se do pole natáhne trhavina a ta se po dopadu do cílového prostoru odpálí. Síla exploze pak přivede k výbuchu miny do vzdálenosti několika metrů," vysvětlil Šedý.

Deník Ukrajinska Pravda s odvoláním na ukrajinské ženisty napsal, že existují dokonce i místa, kde jsou rozestupy mezi ruskými minami jen padesát až šedesát centimetrů. "Věřím, že se brzy podaří tempo ofenzivy trochu zrychlit, protože jsme už překonali hlavní minová pole a překážky," řekl serveru velitel ukrajinské 47. mechanizované brigády Ihor Hanenko.

