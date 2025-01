Trump je divoká karta. V Kalifornii ho mají za zločince, říká Američan žijící v Praze

Američan John Kenney, student politologie a mezinárodních vztahů, už přes deset let žije v Praze. Pravidelně se ale vrací do Spojených států navštěvovat rodinu, konkrétně do liberální Kalifornie. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje naladění obyvatel v tomto americkém státě, kde tradičně vítězí demokraté, i co od Trumpova druhého prezidentství očekává on osobně.

Vánoční svátky jste strávil doma, v San Francisku v Kalifornii. Jak se lidé v tradiční baště demokratů těšili na nového prezidenta? V Kalifornii jsou lidé z nadcházejícího Trumpova prezidentství převážně znepokojení, otupělí a frustrovaní. Mnozí ho považují za zjevného zločince kvůli nepokojům z 6. ledna 2021 (na budovu Kapitolu ve Washingtonu tehdy zaútočil dav příznivců prezidenta Donalda Trumpa dva měsíce po jeho porážce v prezidentských volbách v roce 2020 - pozn. red.), protože je považují za pokus o převrat nebo pokus o svržení demokratického systému. Mnoho Kaliforňanů je naštvaných nebo frustrovaných na Američany, kteří Trumpa volili pro jeho názory na hospodářskou nebo zahraniční politiku a tak dále. Mnozí také zastávají názor, že Trumpovo volební vítězství způsobily ignorance a fanatismus. Cítí to lidé v Kalifornii, kteří volili Kamalu Harrisovou, tak, že jejich spoluobčané, kteří dali hlas Trumpovi, jsou hloupí? Víceméně ano. Trump je v Kalifornii široce vnímán jako rasista nebo fanatik, zejména kvůli svým názorům na imigraci. V Kalifornii žije velké množství přistěhovalců a ekonomická závislost na levné pracovní síle je zde do očí bijící na každém rohu. Abychom uvedli volné srovnání, mnoho Kaliforňanů se na Trumpa dívá podobně jako mnoho Pražanů na Okamuru nebo Babiše v českých volbách. Když jsem žil ve Spojených státech před dvaceti lety, bylo společensky přijatelné zeptat se na politické preference. Pojďme to tedy zkusit: koho volila vaše rodina a přátelé v San Francisku? Moje rodina a přátelé byli do značné míry rozděleni - někteří volili Kamalu Harrisovou, zatímco někteří nevolili vůbec, protože v tom neviděli žádný smysl. Ti, kteří podpořili Kamalu, tak učinili převážně proto, že byli spíše proti Trumpovi, než že by ji skutečně chtěli jako kandidátku. John Kenney | Foto: Aktuálně.cz Co očekáváte od nového prezidenta v prvních týdnech jeho působení v úřadu? Těžko říct, protože Trump je tak trochu divoká karta. Dává spoustu slibů, ale jeho schopnost je plnit je poněkud rozporuplná. S největší pravděpodobností bude dokončovat jmenování a možná se bude snažit uvést do praxe některé plány, jako jsou navrhované masové deportace. Nicméně jeho předchozí sliby jako ukončení války na Ukrajině hned první den jsou samozřejmě hyperbolou a je krajně nepravděpodobné, že na ně dojde. Určitě se bude snažit ukázat svým příznivcům jako "deal maker". Ale to, zda bude jeho kabinet stabilní, nebo ne, je velkým otazníkem. V Evropě se v debatě o Donaldu Trumpovi zaměřujeme logicky více na témata související se zahraniční politikou. Ale co Američané čekají od Trumpa v domácí politice? Pravděpodobně se ihned zaměří na imigraci a ekonomiku. Velká část jeho podpory pochází od Američanů, kteří jsou velice frustrovaní z přílivu ilegálních migrantů a z míry inflace v zemi. Pokud jde o ekonomické potíže, jako je inflace, navrhl zavedení cel na dovážené zboží, což by ale zdražování zboží a služeb jen zhoršilo. Podle svých slov se chce také více vyjadřovat k úrokovým sazbám Federálního rezervního systému (americká obdoba centrální banky - pozn. red.). Tak uvidíme. Mohlo by vás zajímat: "Trumpovi je Ukrajina ukradená." Novinář řekl, co lze čekat od slibů šéfa Bílého domu (16. 1. 2024) 29:19 Spotlight Aktuálně.cz - Matěj Schneider. | Video: Tým Spotlight