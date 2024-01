Nový trest smrti v USA. Vraha, který přežil popravu, chtějí zabít ojedinělou metodou

Alabama se ve čtvrtek chystá popravit udušením dusíkem muže odsouzeného za nájemnou vraždu. Popravčí se vězně Kennetha Smitha pokusili zabít už v roce 2022, avšak neúspěšně. Nyní Alabama jako první stát v USA vyzkouší novou metodu dusíkové hypoxie.

Kenneth Smith ležel 17. listopadu 2022 na nosítkách v alabamské popravčí komoře se spoutanýma rukama a nohama a čekal na vykonání trestu smrti. Smith, který v cele smrti strávil více než čtvrt století poté, co ho odsoudili za vraždu ženy, děkoval Bohu za poslední týden života a myslel na svou rodinu, popsal deník New York Times.

Jenže nezemřel. Popravčí nedokázali najít žílu, do níž by mu vpravili smrtící směs chemikálií, což podle Smithových právníků zanechalo na odsouzenci četné řezné rány. Když hodiny odbily půlnoc, státní zatykač vypršel. Protože se do té doby Smitha nepodařilo zabít, musel se vrátit do cely.

Ve čtvrtek se popravčí pokusí muže udusit tak, že mu na obličej nasadí vzduchotěsnou masku, do které vpustí čistý dusík - plyn, který tělo zbaví kyslíku, uvedla stanice BBC.

Podle některých odborníků ale metoda není bezpečná, může způsobit silné křeče či záchvaty nebo může odsouzený dokonce přežít a zůstat ve vegetativním stavu. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva minulý týden uvedl, že dosud nepoužitá metoda "by mohla představovat mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení", a vyzval k jejímu zastavení.

Úřady v Alabamě kritiku odmítají. "Nevím, jestli je to ponižující, nevím, jestli je to nelidské. (…). Naše guvernérka je křesťanka. Celou věc diskutovala a domnívá se, že je to rozvážné," uvedl republikánský zákonodárce Reed Ingram, který hlasoval pro povolení popravy dusíkem. Proti kritice se vymezila právě i guvernérka Alabamy Kay Iveyová, podle níž soud věc konzultoval s několika lékaři.

Nyní osmapadesátiletý Smith byl jedním ze dvou mužů, které soud v Alabamě v roce 1989 odsoudil za vraždu Elizabeth Sennettové, manželky zdejšího kazatele Charlese Sennetta. Podle soudu ji v roce 1988 ubodali a ubili k smrti při nájemné vraždě za tisíc dolarů (téměř 23 tisíc korun).

Nebezpečné pro okolí

Během soudního procesu v roce 1996 porota doporučila poslat Smitha na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Soudce ale rozhodnutí zrušil a muže odsoudil k trestu smrti. Smith se u soudu přiznal, že byl v době vraždy na místě, tvrdí ale, že se útoku neúčastnil.

Je jedním z mála mužů v moderních Spojených státech, kterého podruhé odvezou na popravu, a prvním, jehož se pokusí udusit dusíkem.

"Moje tělo se prostě rozkládá, stále hubnu," popsal Smith pro BBC v písemném vyjádření. Osobní setkání mezi odsouzenými k trestu smrti a novináři Alabama zakazuje.

Během popravy bude u Smitha stát jeho duchovní rádce, reverend Jeff Hood. Ten musel podepsat, že si uvědomuje, že i jemu hrozí nebezpečí. Může se totiž stát, že bude dusík z masky unikat, a mohl by tak zabít kohokoliv, kdo bude s vězněm v místnosti.

"Myslím, že Kenneth Smith musí být nejhorší muž v Americe, protože Alabama je tak odhodlaná ho zabít, že jsou ochotni zabít i jiné lidi, aby ho zabili," komentoval to pro BBC Joel Zivot, docent anesteziologie z Emoryho univerzity v Georgii.

Návrat popravčí čety

Státy napříč USA se při výkonech trestu smrti potýkají s problémy. Kvůli tlaku aktivistů i zdravotních expertů je pro věznice složitější získat smrtící látky a opakovaně se stalo, že popravčí nemohli na tělech vězňů najít žílu, stejně jako v případě Kennetha Smitha.

Alabama je jedním z několika států, které hledají alternativy. Některé nedávno povolily popravčí čety. Tento trest smrti, který se uplatňoval hlavně v armádě, stále vykonává například Utah, kde odsouzeného přivážou k židli a pět lidí na něj ze vzdálenosti asi osmi metrů začne střílet.

Trest smrti je legální v sedmadvaceti amerických státech, včetně Texasu nebo Floridy. V mnoha z nich se ale téměř nepraktikuje. Alabama má jeden z nejvyšších počtů poprav na obyvatele v USA a v současné době tam čeká na trest smrti 165 vězňů.