Místo pomoci smrt. Sériový vrah přezdívaný Had cílil na turisty, proslavil ho Netflix

Charles Sobhraj je od pátku na svobodě, byl deportován z Nepálu. Sériový vrah přezdívaný Bikinový zabiják nebo Had si odseděl 19 z celkem 20 let vězení. Nepálský soud mu prominul zbytek trestu s ohledem na jeho věk, Sobhrajovi je 78 let. Zločiny, které charismatický Francouz páchal v 70. letech, se staly námětem k několika knihám a filmům. Loni ho připomněla minisérie BBC a Netflixu The Serpent.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!