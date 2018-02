Nejhledanější terorista Evropy poprvé na veřejnosti. Pařížského atentátníka Abdeslama soudí v Belgii

před 4 hodinami

28letý Salah Abdeslam je jediným přeživším ze skupiny deseti atentátníků, kteří v listopadu 2015 provedli krvavé teroristické útoky v Paříži. Zemřelo při nich 130 lidí.

Brusel - Poprvé k vidění a možná i ke slyšení bude v pondělí od krvavých teroristických útoků v Paříži jediný atentátník, který je přežil.

V Bruselu začíná soud se Salahem Abdeslamem, 28letým belgickým občanem marocko-francouzského původu, který měl být při krvavých útocích 13. listopadu 2015 ve Francii desátým sebevražedným teroristou. Vestu s výbušninami ale jako jediný nakonec odhodil a s komplici odjel autem zpět do Belgie.

Dlouho se skrýval, než ho jako nejhledanějšího teroristu Evropy zatkla belgická policie - přímo v bruselské čtvrti Molenbeek v březnu 2016. Abdeslam od té doby odmítá s vyšetřovateli komunikovat. V cele ho neustále sleduje kamera, stejně jako okolní chodby.

Belgičané nesoudí mladíka za masakr v Paříži, při kterém zahynulo 130 lidí. Ve svém rodném městě je Salah Abdeslam obžalován z pokusu o vraždu belgických policistů, které se dopustil v Bruselu tři měsíce po pařížských atentátech. S dalším islamistou Sofianem Ayarim postřelil čtyři policisty ve Forestu na jihu Bruselu. Tehdy se mu ještě podařilo uprchnout, než ho policie definitivně dopadla.

"Vzhledem k tomu, že dlouho odmítal spolupracovat, je jeho souhlas s účastí na procesu v Bruselu překvapením," uvedla francouzská televize France24 o 28letém islamistovi.

Předehra k soudu ve Francii

Na Abdeslama budou v pondělí upřené zraky nejen v Belgii. Soud v Bruselu má být jen předehrou k následnému francouzskému řízení, ve kterém bude mladý Belgičan čelit obvinění z vraždy a členství v teroristické organizaci - za přípravu a účast v teroristických útocích v Paříži. Hrozí mu trest doživotí, přestože takový trest vynáší francouzská justice zřídka.

Teroristická buňka, ke které Abdeslam patřil, čítala celkem deset lidí. V noci ze 13. na 14. listopadu 2015 provedla na několika místech v Paříži sérii úzce koordinovaných teroristických útoků. Pachatelé při nich zabili 130 osob a zranili dalších 352. Šlo o nejhorší teroristický útok v Evropě od výbuchů na nádraží v Madridu v roce 2004.

Radikální islamisté nejprve stříleli ze zbraní, například v hudebním klubu Bataclan nebo restauraci Le Petit Cambodge. Následně provedli čtyři sebevražedné bombové útoky, při nichž drtivá většina z nich zemřela. S jedinou výjimkou - jménem Salah Abdeslam.

Pařížskou krvavou lázeň naplánoval Belgičan marockého původu Abdelhamid Abaaoud, který odešel do Sýrie bojovat za teroristickou organizaci Islámský stát a před atentáty se vrátil do Evropy. Mezi devíti sebevražednými útočníky byl i Abdeslamův o pět let starší bratr Brahim. Jeho další bratr Muhammad, který dodnes žije v Bruselu, se naopak od atentátů distancoval a odsoudil je.

Náhoda nebo vědomý útěk?

Není jasné, zda si Abdeslam 13. listopadu v Paříži v poslední chvíli rozmyslel sebevražedný atentát, nebo zda výbušnina v jeho vestě jen nefungovala. Policisté u něj při zadržení našli vlajky organizace Islámský stát. K motivům svého zapojení do činnosti tajné islamistické skupiny i okolnostem krvavých vražd v Paříži odmítá Salah Abdeslam cokoli říct.

Jeho obhájcem v Belgii je třiačtyřicetiltý advokát Sven Mary. Ten v minulosti hájil několik mediálně známých zločinců, například Michela Lelievreho, komplice belgického vraha a pedofila Marka Dutrouxe. Toho soud poslal za mříže na 25 let.

Zastupoval také militantního islamistického duchovního a lídra belgické radikální skupiny Sharia4Belgium Fouada Belkacema. Ten se podílel především na verbování radikálů do Sýrie. V současnosti si v tamním vězení odpykává dvanáctiletý trest.

Abdeslam se chtěl u bruselského sudu původně hájit sám. Rodina jej ale přemluvila, aby změnil názor a nechal se zastupovat profesionálním advokátem.

VIDEO: Teroristické útoky z 13. listopadu 2015 v Paříži.