Volby do sněmovny by v prosinci vyhrálo ANO, prošli by i Motoristé a Stačilo!

Volby do sněmovny by na začátku prosince vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,6 procenta hlasů. Koalice Spolu by dostala 18,3 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury NMS Market Research. Do Sněmovny by se podle něj dostali ještě Starostové, SPD, Piráti a těsně i Motoristé sobě a koalice Stačilo! Podpora Motoristů podle agentury roste na úkor hnutí Přísaha.

Prosincový model se podle jeho autorů vyznačuje stabilními výsledky všech měřených stran. V čele zůstává opoziční ANO, jehož podpora v porovnání s listopadovým modelem oslabila o 1,7 procentního bodu. S ohledem na možnou odchylku si ale udržuje stabilní pozici. Po koalici Spolu (tvořené ODS, KDU-ČSL s TOP 09), kterou agentura NMS Market Research zařadila do modelu poprvé, by na třetím místě ve volbách skončilo hnutí STAN se ziskem 11,2 procenta. Čtvrtou SPD by volilo 7,9 procenta lidí, o necelý procentní bod více než v listopadu. Pirátům by dalo hlas 5,9 procenta voličů, zastavili tak trend klesající podpory, který agentura sleduje od červnových voleb do Evropského parlamentu. Do sněmovny by se v prosinci se ziskem 5,3 procenta hlasů dostali i Motoristé sobě. Kolem pětiprocentní hranice se strana pravidelně pohybuje od letošního léta. Poslanecké mandáty by těsně získala i koalice Stačilo!, které model přisuzuje zisk 5,2 procenta hlasů. Pětiprocentní hranici by naopak nepřekonala SOCDEM a Přísaha. Sociální demokraté by dostali 3,7 procenta hlasů, Přísaha 2,3 procenta. Podpora SOCDEM se od září mírně zvyšuje, podpora Přísahy naopak klesá, i na úkor rostoucí podpory Motoristů sobě, uvádí NMS Market Research.