Vadí nám Dolínek, Svoboda i Čižinský, říká o povolební spolupráci pražský lídr pirátů

Pro politické strany v Praze nebude vyjednávání s piráty o možné povolební koalici jednoduché. Jejich kandidát na primátora Zdeněk Hřib si chce vybírat, s kým by nebyl ochotný sedět v radě magistrátu. Problém má se třemi lídry - Bohuslavem Svobodou (ODS), Janem Čižinským (Praha Sobě) nebo europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09). Chyby ale našel prakticky ve všech uskupeních, s nimiž by piráti mohli teoreticky spolupracovat. Předem vyloučil trestně stíhané či odsouzené politiky. Vadit mohou i ti, u nichž existuje podezření, že se na nějaké nekalosti podíleli, nebo kandidáti, kteří zastávají více funkcí najednou. Hřib to řekl v úterním rozhovoru s novináři.

Máte už v hlavě seznam lidí, se kterými nechcete spolupracovat?

Na pátém místě kandidátky ČSSD vidím Petra Dolínka (poslanec a náměstek primátorky), který jednoznačně dokázal, že funkce radního není jeho silná stránka. Dál je tam Daniel Hodek, který je v neoprávněném mediálním stínu pana Dolínka. Pan Hodek je dvojradní, je radním na magistrátu a na městské části Praha 1.

My na Praze 1 rozkrýváme celou řadu korupčních kauz, které tamní vedení v čele se starostou za TOP 09 Oldřichem Lomeckým bagatelizuje s tím, že se jedná o jakési spiknutí gayů proti jeho osobě a činí podobně absurdní závěry. Hodek se také podle médií přes svého poradce účastnil úkolování ředitele Nemocnice Na Františku. Ředitele nemocnice odvedla policie v klepetech. Dokážu si představit, že právě tyto osoby by neprošly přes krajské fórum pirátů, které by podmínky vstupu do koalice nakonec mělo schvalovat.

A ODS?

Tam je závěr jednoznačný. Máme principiální problém. Nechtěli jsme mít trestně stíhaného premiéra a odmítáme i členství docenta Svobody (exprimátor a poslanec Bohuslav Svoboda byl souzený v kauze Opencard, pozn. red.) v radě města, protože v jeho případě došlo k nepravomocnému odsouzení. ANO a ODS si kvůli tomu na sebe zbyly - pokud máte trestně stíhaného premiéra, tak vaším logickým partnerem je strana, která nasadí nepravomocně odsouzeného lídra.

Lídr ANO Petr Stuchlík je pro vás přijatelný? Měl podíl ve firmě, která půjčovala peníze na vysoký úrok.

Žádné peníze neberu, brání se Nacher Dvojka kandidátky ANO poslanec Patrik Nacher říká, že z funkce v dozorčí radě Pražské plynárenské Holding nemá žádné příjmy. "Já jsem nikdy ve firmách nebral ani korunu, takže tomu nerozumím. Jako jeden z mála jsem se vzdal postu předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání magistrátu, když jsem se stal poslancem," řekl Nacher.

Nejdu do zastupitelstva, abych kádroval lídry ostatních stran. Voliči ANO si musí rozhodnout, jestli je pro ně přijatelný člověk, který možná studoval a nebo taky možná nestudoval lichvu na Harvardu. Já bych každopádně docela určitě nikdy nevolil člověka, který vydělává na nevýhodné situaci jiných.

Pokud však dojde na vyjednávání s hnutím ANO, tak mě daleko více než podnikání Stuchlíka budou zajímat jiné osoby na jeho kandidátce. Mluvím teď například o Patriku Nacherovi, který sedí v dozorčí radě firmy Pražská plynárenská Holding. To je firma, která nemá žádné zaměstnance a managementu rozděluje asi sedm milionů ročně na odměnách. Člen dozorčí rady si tam i s tantiemy přijde na nějakých 60 tisíc korun měsíčně. Navíc nám firma odmítá poskytnout informace a my se s ní kvůli tomu soudíme. Tady vidíte, jak v praxi funguje transparentnost pod taktovkou ANO.

Zaznamenal jste tam i další pro piráty problematické kandidáty?

Ještě bych zmínil další osobu, jejíž působení by měl pan Stuchlík vysvětlit, pokud by usiloval o nějakou spolupráci s piráty. A to je čtyřka kandidátky ANO Marcela Plesníková. Ta si vytočila na odměnách za funkce v dozorčích radách městských firem průměrně čtvrt milionu korun měsíčně. To znamená, že má z veřejných zdrojů větší příjem než prezident republiky. Tady se budeme ptát, co ti lidé za peníze pro Prahu udělali.

Nekritizoval jste ani jednoho politika s uskupení Spojené síly pro Prahu nebo Praha Sobě Jana Čižinského?

Kumulace funkcí je jednoznačně problém i pana Čižinského, který tvrdí, že se nevzdá funkce starosty Prahy 7, i kdyby chtěl být v radě. Praha si zaslouží, aby se její radní věnovali celému městu na plný úvazek. Za druhé dochází k nepřípustnému střetu zájmů, protože radní, který bude zároveň starostou, je spíše radním pro tu městskou část. Lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil je europoslanec. Pokud by s námi chtěl skládat koalici, měl by se vzdát mandátu europoslance. Toto uskupení má navíc na volitelných místech kandidátky více stávajících radních než hnutí ANO.

Analyzujete si kanditátky konkurentů?

Nenazýval bych to analýzou kandidátek. Jen čteme kandidátky a čteme normální noviny, veřejnoprávní média. Ta jména jsou známá. Neprověřujeme si je podrobně.

A složky nemáte?

Ne, nemáme žádné složky.

Nemáte obavy, že se tímto přístupem dostane do izolace? Nevylučujete se tím z možné koalice?

Myslím, že ne. Vyloučili jsme jen dva subjekty, SPD a KSČM - u obou je otázkou, zda se vůbec dostanou do zastupitelstva, a nevidím to jako významnou překážku při skládání koalice. U všech ostatních nám jde o konkrétní personálie. Naše požadavky mi nepřijdou nijak přemrštěné. Připadá mi poměrně logické, že by v pražské radě neměly zasedat osoby trestně stíhané, potažmo odsouzené, a že by tam neměli zasedat kumulátoři funkcí.

Naopak bych očekával, že strany, které kandidují na magistrát, provedou selekci kandidátů už při sestavování kandidátek. Chápu ale, že ten proces nefunguje u stran a hnutí, kterým tam najednou spadne lídr jako deus ex machina z nařízení nějakých poradců premiéra Babiše. S tím se budou muset poprat po volbách.