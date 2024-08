V kauze machinace s tendry je obviněno 14 lidí, mezi nimi i primátor Chomutova Hrabáč

V případu možné machinace s tendry kriminalisté obvinili 14 lidí a pět firem. Část z nich z několika zločinů. Mezi nimi je i primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), jemuž by v případě uznání viny hrozilo až 12 let vězení.

Obviněni jsou také ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová, ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner nebo jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr. Řekla to ve středu náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

"Osoby jsou stíhány pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zločin zkrácení daně a poplatku a také pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a dále přečin podplácení. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet osob, tak ne všechny osoby jsou stíhané pro tyto všechny trestné činy," uvedla Doušová.

Hrabáč je obviněný z přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Policie ho zadržela v úterý. "Následovat by mělo to, že by měl rezignovat ze všech funkcí, protože to máme v etickém kodexu hnutí ANO. Pokud je obviněn a souvisí to s jeho funkcí, měl by je opustit a měl by opustit i řady hnutí," řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Výbor hnutí ANO už také Hrabáčovo jméno vyškrtl z kandidátní listiny ke krajským volbám, sdělil místopředseda Havlíček.

"Navrhl jsem, aby výbor hnutí vyškrtl jeho jméno z kandidátní listiny ke krajským volbám a v nejbližší době o tom budeme hlasovat per rollam. A protože měl zneužít svou politickou funkci, budu chtít, aby i skončil v hnutí," uvedl předtím předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Vzhledem k tomu, že je Hrabáč krajským radním pro dopravu a obviněný je také ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, vnímá Schiller určitou spojitost. "My musíme ctít presumpci neviny. Obvinění ještě nic neznamená," uvedl. Ve středu jedná krajská rada. Vedení kraje chce prověřit i některé zakázky související s dopravou. Na programu rady je několik podlimitních veřejných zakázek na opravu silnic, hejtman navrhne celý blok z programu jednání stáhnout.

Kromě Ústeckého kraje policisté zasahovali také v kraji Karlovarském, Moravskoslezském a Středočeském. Pokud dozorující státní zástupce podá návrh na vzetí alespoň některých obviněných do vazby, soud o nich rozhodně ve čtvrtek. Ve středu jsou v plánu výslechy obviněných.