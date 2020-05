Trhlina v chytré karanténě: Na iPhonech je klíčová aplikace prakticky k ničemu

Aplikace eRouška je součástí takzvané chytré karantény. Má pomoci ke zpomalení šíření nákazy a k co nejrychlejší izolaci potenciálně nakažených koronavirem. Dokáže ale aplikace její uživatele dostatečně ochránit? Podívejte se na video, kde jsme ji na modelových situacích vyzkoušeli. Ukázalo se, že na mobilním telefonu značky Apple při běžném užívání nemusí spolehlivě fungovat.

Aplikaci eRouška vytvořili dobrovolníci spolupracující na platformě Covid19CZ. Pomocí funkce Bluetooth si pamatuje okolní eRoušky. Pokud se tak dostanou dva mobilní telefony se staženou eRouškou do dostatečné blízkosti, aplikace by to měla zaznamenat.

Když bude později některý z uživatelů nakažený, hygienická stanice ho může požádat o výpis z aplikace, aby zjistila, s kým byl za posledních pět dní v rizikovém kontaktu. To znamená, že se dotyčný s někým setkal během jednoho dne na vzdálenost blíže než dva metry po dobu delší než 15 minut.

V aplikaci jsou po setkání vidět anonymní čísla ostatních uživatelů. Data také ukazují sílu Bluetooth signálu. Červená barva znamená velmi blízký kontakt, oranžová až žlutá středně blízký a zelená je pro nevýznamná setkání.

Vyzkoušeli jsme, jak aplikace funguje při bližším kontaktu dvou osob, které mají ve svých mobilních telefonech eRoušku staženou. Zařízení jsme nejdříve položili po dobu 15 minut do vzdálenosti jednoho metru. Obě byla zamčená a měla aktivní i jiné aplikace než eRoušku. A výsledek? Mobilní telefon značky Apple okolní eRoušku nezaznamenal ani jednou, kdežto zařízení se systémem Android téměř třicetkrát.

Podruhé jsme mobilní telefony dali na stejnou dobu do vzdálenosti dvou metrů. Na telefonu značky Apple se opět neobjevil ani jeden záznam, druhý telefon se systémem Android okolní eRoušku opět několikrát zaznamenal. Pokud by se tak u uživatele zařízení značky Apple později nákaza prokázala, jeho výpis z aplikace by tím pádem nebyl pro hygienickou stanici úplný.

Samotní vývojáři z iniciativy Covid19CZ ale upozorňují na to, že někdy může aplikace na pozadí telefonu přestat běžet a neskenovat okolní eRoušky. Proto ji doporučují při pohybu na rušných místech nechat otevřenou na obrazovce a telefon nezamykat.

Rozhodli jsme se vyzkoušet, zda by v takovém případě oba telefony vzájemný kontakt zaznamenaly. Nechali jsme je opět po dobu 15 minut odemčené, na displeji nechali otevřenou eRoušku a položili je do vzdálenosti jednoho metru. Výsledek se od předchozí modelové situace výrazně lišil. Tentokrát se na obou telefonech objevilo přes dvě desítky záznamů.

Naše modelové situace tak ukázaly, že na zařízení značky Apple aplikace spolehlivě fungovala a skenovala ostatní eRoušky jen v případě, když byla otevřená a telefon nebyl uzamčený.

Podle Petra Bartoše z iniciativy Covid19CZ je v tomto případě příčina na straně společnosti Apple. Ta běžně nepovoluje přístup k funkci Bluetooth, pokud aplikace běží na pozadí mobilního telefonu. Momentálně podle Bartoše vývojáři pracují na tom, aby tento problém odstranili. "Společnost Apple oznámila, že trackování na pozadí povolí už na začátku dubna. My jsme čekali na ně, až to nastartují," uvádí pro Aktuálně.cz Bartoš.