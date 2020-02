Zelení citují Gretu a chtějí zpět do sněmovny. Spory zrodily novou levici Budoucnost

V čele Strany zelených stojí nově muž a žena, rovnoprávně, a po nedávném sjezdu z ní sálá optimismus. Jsme úplně jiná strana, než ta co byla před lety ve vládě, říkají. Tvrdí, že díky nim se Češi naučili třídit odpady a už i kongres ODS byl letos ekologický. Nejvíc levicová část straníků se však od strany odtrhla. Podle nich jsou důležitější sociální problémy a založili proto hnutí Budoucnost.

Pokud by měli členové Strany zelených jmenovat poslední velký úspěch strany, museli by jít ve svých vzpomínkách o deset let nazpět. Tehdy stranu vedl Martin Bursík, který ji přivedl v roce 2007 do vlády s KDU-ČSL a ODS v čele s premiérem Mirkem Topolánkem.

Jenže o dva roky později přišlo vyslovení nedůvěry a tím skončilo i zelené vládní angažmá. V dalších volbách už se strana nedostala ani do sněmovny. A to ani za předsedů Ondřeje Lišky, Jany Drápalové, Matěje Stropnického, ani za Petra Štěpánka, který upoutal pozornost v okamžiku, kdy se objevil loni na kandidátce do Evropského parlamentu společně s lidmi z TOP 09 či Starosty a nezávislými.

"To všechno je už minulost, nemá cenu se k tomu nějak vracet, dnes jsme jiní," tvrdí Michal Berg. Je čerstvým spolupředsedou Strany zelených, v partnerství se spolupředsedkyní Magdalenou Davis.

Dvouhlavé vedení je v českých poměrech něco zcela nového, v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz si to ale Berg i Davis pochvalují. "Existuje to v několika úspěšných evropských zelených stranách, nevidím v tom problém," říká Berg. "V dnešní době je to bezproblémové. Jen během pondělí jsme si volali asi desetkrát, jsme ve spojení i přes maily, věřím, že se nám takové vedení osvědčí," dodává Davis.

Telefonátů mezi nimi bude nepochybně velmi mnoho, úměrně tomu, co všechno zelení musí řešit. Jednou z klíčových záležitostí je kromě programu či přípravy na letošní krajské a senátní volby finanční otázka. Zelení se totiž kvůli neúspěchu ve volbách do sněmovny v roce 2017 zadlužili. Museli propustit všechny zaměstnance a vzali si úvěr, který splácejí.

"Můžeme ho splácet hlavně díky tomu, že dostáváme peníze za naše senátory," upozornila Davis. Konkrétně jde o senátory Jiřího Drahoše, Václava Hampla, Václava Lásku, Jitku Seitlovou, Přemysla Rabase, Ladislava Kose, Mikuláše Beka a Petra Orla. Orel je jediný přímo členem Strany zelených, za kterou kandidoval úspěšně v roce 2016 s podporou KDU-ČSL v obvodu Nový Jičín.

"Koaliční smlouvu ale máme u všech těchto jmenovaných senátorů. Například u pana Drahoše a pana Beka dostáváme peníze za čtvrtinu jejich mandátu, což je 200 tisíc korun ročně," upřesnila Davis.

Piráti jsou jako "toustový chleba", Klaus starší prohrál

Proč byla zvolena do čela zelených právě dvojice Berg - Davis a co lze od nich očekávat, prozradily jejich kandidátské projevy na víkendovém sjezdu v Ústí nad Labem. Oba za ně sklidili velmi dlouhý potlesk a poté nejvíce hlasů. Berg ve svém projevu mluvil o tom, jak se země otepluje, jak málo ji chtějí politici léčit a kolik nepřátel budou zelení při této léčbě mít.

"Uhlobaroni. Agrobaroni. Fosilní korporace. Nesvobodné režimy, které vydělávají na ropě. Lobbisté a PR agentury a celá mašinerie fake news, která se postupně přesouvá z oblasti migrace k ekologii. A samozřejmě politici, kteří varují před 'zeleným fanatismem', ale přiznejme si, co jiného je fanatismus, než víra v to, že na planetě, která se ohřeje o čtyři stupně, bude možné žít," prohlásil k přítomným.

Podle jeho názoru právě zelená hnutí napomáhají zachránit ozonovou díru, naučila lidi třídit odpady, vrátila do přírody vlky a medvědy, a dosáhla nepřímo také toho, že lednový kongres ODS byl recyklovaný a bez plastů. "To považuji za největší prohru Václava Klause a jeho institutu," rozesmál delegáty Berg, který mimo jiné bodoval také tím, že přirovnal Piráty k toustovému chlebu.

"V Evropském parlamentu jsou obloženi zelenými evropskými poslanci a poslankyněmi, což je super, v Brně jsou ve vedení města obloženi ODS a nedá se to jíst," vysloužil si další velký potlesk a hlasitý smích. Hned ale dodal, že Piráti dělají i hodně dobré práce a on má mezi nimi známé. "Na rozdíl od nás ale pro ně není ochrana životního prostředí priorita. Na jejich sjezdu ani jeden ze tří kandidátů na předsedu slovo klimatická krize nevyslovil," jmenuje rozdíl mezi oběma stranami.

Michal Berg žije ve Vsetíně, kde je členem zastupitelstva za Koalici pro otevřený Vsetín. Patnáct let podnikal v oblasti IT jako spolumajitel firmy eSports media se věnoval řízení IT projektů v oblasti sportu, konkrétně webům, mobilním aplikacím nebo interním databázovým systémům. Kromě jiného má rád cestování vlakem, o kterém píše. V roce 2015 podíl ve firmě prodal svým společníkům. Od té doby působí jako konzultant na volné noze, nejčastěji pomáhá neziskovým organizacím s IT.

Právě Berg je ten, kdo se snažil už v minulých letech rozhýbat zelené nejvíce, setkávali se a debatovali, jaká by jejich strana vlastně měla být.

"Chtěli jsme stagnaci naší strany ukončit a měli jsme různé scénáře, jakým směrem se vydat. Inspirací nám byli Zelení v Rakousku, kteří před dvěma lety z parlamentu vypadli, nově si definovali, jaký je smysl zelené politiky, letos se do něj s velkou slávou vrátili, a dokonce vstoupili do vlády," sdělil Aktuálně.cz Berg, který jako člen předsednictva Evropské strany zelených hledá hodně inspiraci právě v Evropě.

Není tedy divu, že na rozdíl od řady jiných českých politiků, kteří se spíše vysmívají bojovnici proti klimatickým změnám Gretě Thunbergové, zelení její varování jednoznačně vítají. Když na víkendovém sjezdu Berg polemizoval s některými názory, že zelení jsou slabí a malí, pozvedl během svého kandidátského projevu její knihu nad hlavu a citoval z ní.

"Nikdo z nás není natolik malý, aby nemohl něco změnit. A nikdy není pozdě na to udělat vše, co je v našich silách," oznamoval a nakonec slíbil spolustraníkům, že vrátí zelené na politickou scénu, aby zelení "dokázali otočit kormidlem českého zpátečnictví a dostali Česko mezi moderní a udržitelné země Evropy".

Kdyby šly mé dcery protestovat do ulic, podpořila bych je

Magdalena Davis byla v kandidátském projevu optimistická. Slibovala, že dostane zelené příští rok do Poslanecké sněmovny. Ve svém projevu přitom využila toho, že deset let žila v Austrálii, kterou už několik týdnů ničí požáry. Srovnala tamní situaci s českou a mluvila také o tom, jak se bojí o příbuzné a známé v Austrálii.

"V Česku, stejně jako v Austrálii klesají podzemní vody, vysychají řeky, umírají lesy a mění se klima. Pokud nebudeme jednat hned, budeme se divit úplně stejně, jako se dnes lidé diví hořící Austrálie. Jsem přesvědčena, že my zelení jsme jediní, kteří mají jasné a komplexní odpovědi na tyto problémy," míní.

Zelení také jako jediná strana v Česku zcela otevřeně podporují hnutí mladých, kteří demonstracemi dávají najevo, že politici dělají málo pro záchranu planety.

"Nemusí mi být dvacet pět let, abych směla být naštvaná na starší generace za to, že léta vysávají naši planetu jenom kvůli osobnímu zisku. Ale stejně jako je důležitá naštvanost ulice, tak je důležitá připravenost nás, naštvaných političek okamžitě jednat," prohlašuje s tím, že kdyby její děti byly větší a šly protestovat, tak by je podpořila. "Protože mají život rády tak jako já v jejich věku," vysvětlila.

Jejím manželem je Australan, seznámili se během jejího postgraduálního studia v západoaustralském Perthu a mají spolu tři děti ve věku 9, 7 a 5 let. Její profesí je biologie, říká, že od malička milovala přírodu a všechno živé, jejím mottem je Gándhího rčení: "Be the change you want to see in the world" (Staň se změnou, kterou chceš ve světě vidět).

Pokud jde o konkrétní program, Davis mluví například o odstavení uhelných elektráren a přechodu na obnovitelné zdroje energie, zavedení vysokých standardů pro snížení energetické náročnosti v dopravě a v budovách, podpoře špičkového výzkumu na poli energetických úložišť (baterií), zejména ve spojení s obnovitelnými zdroji energie, nebo o proměně českého průmyslu na lídra v inovačních technologiích, například v investicích do čistých technologií.

Spor u zelených zplodil nové hnutí Budoucnost

Debata o dalším směřování Strany zelených se však v minulých měsících neobešla bez fatálních sporů. Výsledkem je, že před pár dny oznámilo vznik nové politické hnutí Budoucnost. Je na začátku, členové sbírají podpisy nutné pro registraci na ministerstvu vnitra, založili přípravný výbor a v dubnu budou mít ustavující sjezd.

"Bereme to velmi vážně, není pochyb o tom, že sjezd se uskuteční a naše hnutí začne fungovat. Pracuje na tom naplno řada lidí," ujistil Aktuálně.cz člen přípravného výboru Filip Hausknecht, který pracuje v Sociálním družstvu Střecha na pražském Žižkově.

Podle jeho slov bylo "rozbuškou" u zelených loňské rozhodnutí jít do evropských voleb společně se stranami, jejichž program je v rozporu s dlouhodobým programem zelených. Tehdejší předseda Petr Štěpánek se domluvil s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem a dalšími politiky na tom, že bude na kandidátce do Evropského parlamentu.

"O jeho úmyslu jsme se dozvěděli na poslední chvíli. Na loňském sjezdu jsme proti tomu vystupovali, ale bohužel jsme nakonec neuspěli. V té chvíli jsme začali zvažovat odchod," vysvětluje Hausknecht, který loni kandidoval za zelené do zastupitelstva v Praze 3 a mimo jiné navrhoval vyvlastnění bytů, které jejich majitelé nevyužívají na bydlení.

Rozdíl mezi zelenými a hnutím Budoucnost je zřejmý na první pohled i poslech. Zatímco zelení píší a mluví především o ochraně životního prostředí, nové hnutí se často vyjadřuje k sociálním tématům. "Je potřeba dosáhnout toho, aby přírodní zdroje, které lidé potřebují denně využívat, nebyly v rukách soukromníků. Když budou docházet zásoby, ceny poletí vzhůru. Ve chvílích krize pak není možné, aby o tom rozhodoval miliardář," soudí Hausknecht.

Na vzniku Budoucnosti se podílejí také někteří členové spolku Idealisté.cz, který měl dlouho blízko k ČSSD. Členkou přípravného výboru Budoucnosti je zakladatelka a 1. místopředsedkyně Idealistů Vendula Couvreur, která Aktuálně.cz řekla, že část Idealistů přestala sociální demokracii věřit.

"Od té doby, co sociální demokracie ztrácí voliče a dochází u ní k odklonu od sociálně demokratických hodnot, tak část Idealistů přestala věřit v reformu ČSSD. Naše dřívější snahy směrem k ČSSD nikam moc nevedly. Čas a energie, kterou jsme věnovali snaze o progresivní reformu sociální demokracie, nepřinesly výsledky," sdělila Couvreur.

Ta pracovala několika let v evropských institucích, naposledy působila jako vedoucí kanceláře europoslance za ČSSD Jana Kellera. Od návratu do Česka se věnuje provozu družstevního nakladatelství IDEA.

Na ČSSD se jí a dalším nelíbí ani to, že strana "poklonkuje" prezidentu Miloši Zemanovi. "Považujeme za prospěšnější vytvořit zcela nové hnutí, které citlivě kombinuje sociální politiku s enviromentální tématy. Věříme, že po něm bude u voličů poptávka," řekla Couvreur.

Spolupředsedové zelených Michal Berg a Magdalena Davis potvrzují, že mezi jejich politikou a politikou nového hnutí jsou velké rozdíly, ale nijak ostře se k hnutí nevyjadřují. "Myslím, že je to dobře, že odešli. Jsme teď jako zelení mnohem čitelnější. Svým způsobem bývalým členům přeji to, že v hnutí Budoucnost mají subjekt, který více vyhovuje jejich levicovému pohledu. My zelení zdaleka tak levicoví nejsme," řekl Berg. "Díky tomu, že si radikálně levicoví členové založili Budoucnost, tak se u nás otupily některé hroty," dodala Magdalena Davis.

