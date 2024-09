Největší hvězda voleb. ODS za Kuby zažila historickou porážku, připomíná politolog

“Hnutí ANO se do určité míry podařilo tyto volby změnit v referendum o vládě. V kraji je možné ANO porazit, celostátní strategie je ale otázka,” říká politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. Ve Spotlightu News poukazuje na vítěznou kampaň hejtmanů jižních Čech a jižní Moravy Martina Kuby a Jana Grolicha. “U krajských voleb to jde. Sněmovní jsou ale jiná disciplína,” dodává.

"Martin Kuba v jižních Čechách vystupoval jako někdo, kdo garantuje širší alternativu vůči ANO, ovšem bez tří společně kandidujících stran. Bylo to takové Spolu bez Spolu," vysvětluje politolog. Kuba Jihočeském kraji zvítězil s téměř 48 procenty a podle mnoha komentátorů i analytiků se stal hlavní hvězdou krajských voleb.

Hejtman se už v povolebních rozhovorech vymezoval vůči celostátní ODS. Uvedl, že vedení strany ho neposlouchá, nebo že politiku "antibabiš" považuje za nesmyslnou. Politolog ale nyní změny ve vedení ODS neočekává. "Chleba se bude lámat až po sněmovních volbách. Pro Martina Kubu je sice důležité svoji kritiku převtělit v něco praktického a pokusit se stranu vést, v nitru ODS teď ale není velká chuť měnit předsedu ani koncept fungování," dodává.

Politolog v souvislosti s Kubou poukazuje na jeho politickou historii v čele strany v době její historicky největší porážky ve sněmovních volbách v roce 2013. "Byl to právě Martin Kuba, kdo se jako tehdejší úřadující předseda ODS podílel na stranické krizi a nesl za ni spoluodpovědnost," upozorňuje Kopeček.

Premiér Petr Fiala (ODS) výsledek krajských voleb okomentoval slovy "Není to úspěch ani fatální neúspěch". Hodnocení předsedy vlády Kopeček zasazuje do kontextu srovnáním s výsledkem německých vládních stran v tamních regionálních volbách. "V Sasku nebo Durynsku zaznamenaly katastrofální propad, v některých případech se do sněmu vůbec nedostaly. Ve srovnání s Německem výsledek českých vládních stran v krajských volbách nelze označit za fatální porážku," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.





Mohlo by vás zajímat: Petr Fiala a Martin Kuba o úspěchu ODS v jižních Čechách mluvili trochu jinak: