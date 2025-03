Co se to děje na Ukrajině? Akce Kursk se hroutí, problém mají i Rusové, říká Kofroň

Situace v Kurské oblasti začíná být pro Ukrajince kritická. Podle bezpečnostního analytika a politického geografa z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Jana Kofroně se zdá, že se ukrajinský "výpad" na ruské území chýlí ke konci. "Ještě před dvěma nebo třemi týdny Ukrajinci drželi až 450 km čtverečních. Teď je to pod 200," dokládá ruský postup ve Spotlight News.

Podle Kofroně je ruský postup v Kurské oblasti velmi znatelný a podle dostupných údajů hrozí, že by na bojišti mohlo být obklíčeno velké množství ukrajinských bojovníků včetně techniky. "Je tam vidět, že kolaps té fronty skutečně přišel. Ukrajinci byli vklíněni třeba až 20 kilometrů hluboko do ruského území. Při ostřelování drony a dělostřelectvem to pro ně byla extrémně těžká situace," popisuje v rozhovoru.

Jako "finální tečku" za kurskou ofenzivou vidí Kofroň nedávný útok Rusů do týla Ukrajinců přes plynové potrubí. "Do zad se jim dostaly snad i nižší stovky Rusů. I když některé z nich zlikvidovali, tak ve vzniklém chaosu prostě museli ty ohrožené pozice vyklidit, jinak by riskovali ztrátu nebo zajetí velkého množství vojáků," vysvětluje Kofroň a dodává, že je třeba v tomto případě ocenit ruskou taktiku, která se ve finále ukázala jako velmi účinná.

I když z Kurské oblasti přicházejí pro Rusy dobré zprávy, na jiných místech fronty se jim tolik nevede. Zejména postup na Pokrovsk se podle Kofroně skoro úplně zastavil. "Je to potenciálně významný cíl a Ukrajincům se v této oblasti fronty daří i lokální protiútoky," popisuje bezpečnostní analytik.

Bude po konci agrese Rusko hrozbou pro NATO? Co musí udělat Evropa pro to, aby se na případný útok připravila? Co by se mělo změnit v samotném nastavení obyvatel zemí Západu? A jak je na tom vlastně česká armáda? Pusťte si rozhovor v úvodu článku nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.