Vnitro chce sledovat, na jaké weby lidé chodí. Obří zásah do soukromí, říká expert

Podle návrhu vyhlášky ministerstev vnitra a průmyslu a obchodu by měli poskytovatelé zaznamenávat, jaké weby lidé navštěvují. K těmto citlivým informacím má mít přístup případně i policie a zpravodajské služby. "Je to obrovský zásah do soukromí," říká Jan Vobořil, advokát a výkonný ředitel organizace Iuridicum Remedium, jež se zabývá ochranou soukromí a každoročně organizuje Ceny Velkého bratra.

