Nikoho moc nezajímají, málokdo je chápe. Režisérka natočila film o skleněných dětech

"Skleněné děti" - děti, které mají sourozence se zdravotním postižením nebo těžkou nemocí - často vnímají dva oddělené světy, ten doma a ten venku. “Málokdo dokáže opravdu porozumět té vaší realitě. Člověk si do toho běžného světa chodí tak trochu odpočinout,” říká režisérka dokumentu Ta druhá Marie-Magdalena Kochová, která má sestru se zdravotním znevýhodněním.

Filmařka zdokumentovala život osmnáctileté Johany, která rodičům denně pomáhá s péčí o mladší sestru s postižením. "Třeba přátelské vztahy jsou hodně důležitou součástí životů skleněných dětí, protože jim přinášejí pocity nějaké normality. Sourozenci dětí s postižením jsou neviditelnými hrdiny, velmi často se upozaďují, nechtějí rodinu zatěžovat víc, než je třeba," popisuje Kochová.

Skleněné děti Sklenění děti jsou sourozenci dětí s vážným onemocněním nebo postižením, kteří mohou být v rodině nezáměrně opomíjeni Většina pozornosti je přirozeně zaměřena na dítě s vyššími potřebami Skleněné dítě tak může zůstat v pozadí, kde nemá dostatek emocionální podpory V ČR žije přibližně 840 tisíc skleněných dětí Zdroj: Instagram/Ta druhá

Tyto děti často řeší pocity viny a zodpovědnosti. "Přemýšlejí nad tím, jestli toho dělají dost, snaží se pro nějaké své maximum - být třeba bezproblémoví ve škole. Nechtějí si říct o pomoc, nedávají své potřeby najevo. To byl i impulz, proč natočit tenhle film, aby si tito sourozenci řekli o pomoc, když cítí, že ji potřebují," vysvětluje režisérka.

"V takovýchto rodinných situacích s péčí o dítě se zdravotním postižením nebo nemocí se pravděpodobně cítí úplně všichni na druhé koleji," dodává Kochová s tím, že si často rodiče uvědomují, jak je situace zoufalá, ale nemají čas ani energii to řešit. "Často rodiče nemají síly na to, věnovat pozornost zdravému dítěti, ale ani sami sobě navzájem. Postihuje to celý systém," uzavírá Kochová.

Proč jsou ve vztahu ke skleněnému dítěti od rodičů důležité i drobnosti jako je pochvala? Co musí skleněné děti každodenně řešit a zvládla režisérka najít hranici mezi láskou k sourozenci a láskou vůči sobě? A v jaké západní zemi mají sourozenci dětí se zdravotním znevýhodněním větší podporu? Dozvíte s v rozhovoru v úvodu článku.