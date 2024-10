O tom Babiš může jen snít. Trumpa milují, to si neumíme představit, líčí reportérka

„V Evropě si takový zážitek neumíme úplně představit. Na Donalda Trumpa jeho podporovatelé čekají čtyři hodiny ve frontě. Milují ho a kvůli jeho mítinkům si vezmou dovolenou,“ popisuje ve Spotlightu News Dominika Perlínová ze zahraniční redakce Aktuálně.cz, která navštívila setkání Donalda Trumpa s jeho příznivci v pensylvánském městě Oaks.

"Trump měl vystoupit v šest hodin večer. Parkoviště se otevíralo v devět hodin ráno, dveře do sálu se otevíraly ve dvě hodiny odpoledne a po čtvrté už nikoho nepustili," vysvětluje Dominika Perlínová. Sama prý na místo "naivně" dorazila kolem čtvrt na čtyři a zařadila se do nekonečné fronty. "Pro Evropany je naprosto nepředstavitelné, že bychom takto čekali na Andreje Babiše nebo Petra Fialu," dodává redaktorka.

Někteří z Trumpových podporovatelů si kvůli akci vzali volno z práce. A nebylo to poprvé. "Jedna z návštěvnic byla ráda, že je z Pensylvánie, a má to tedy blízko. Trumpa totiž naprosto miluje a jezdí za ním kamkoliv. Naposledy si vzala třídenní dovolenou kvůli mítinku ve Wyomingu (od Pensylvánie vzdáleného přibližně 2500 kilometrů - pozn. red.)," přibližuje Perlínová.

Donaldu Trumpovi se podle zahraniční redaktorky daří přesvědčit voliče, že je jedním z nich. Rozumí jim a záleží mu na nich, přestože on je byznysmen a miliardář z New Yorku. Návštěvníci pensylvánské Trump Rally byli v dobré náladě. Nevadilo jim dlouhé čekání ani Trumpovo zpoždění o další hodinu oproti avizovanému času. Hala ale nebyla dobře klimatizovaná a během programu nejméně dva z přítomných zkolabovali.

Reportérka se setkala i s voliči ve většinově "modrém" státě New York. Republikánští voliči se tu ke svým preferencím příliš nehlásí, protože nechtějí mít problémy se sousedy. "Oni vědí, že se na ně někteří koukají skrz prsty. Se mnou se dokonce bavili jen proto, že jsem ze zahraničního média. Mají obavy, aby to nikdo nezjistil, protože by mohli třeba přijít o práci. Na setkáních s dalšími Trumpovými voliči jsou ale mnohem sebevědomější," uzavírá Perlínová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.