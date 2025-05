Mozek se u porna "přepálí". Generace třicátníků kvůli tomu nemá vztah, říká Lupton

Mladí muži ztrácejí kvůli digitálním technologiím, ale i pornografii zájem o partnerské vztahy. "Píše nám generace třicátníků s tím, že třeba nikdy ještě neměli partnerský vztah, protože si zatím vždycky vystačili s pornem," popisuje zakladatel organizace NePornu Pete Lupton s tím, že sledování pornografie souvisí s tím, proč podle průzkumů mladí lidé nemají zájem o sex.

Se závislostí na pornu se u mladých lidí pojí spousta problémů. "Jednak hodně z nich neví, jak třeba oslovit partnerku/partnera, protože si vztahy hned moc rychle sexualizují. Pak také klesá zájem o partnerský sex. To spousta lidí nechápe, že když mám partnerku, že dám raději přednost pornu," vysvětluje Lupton.

Často se objevuje i erektilní dysfunkce způsobená právě sledováním pornografie. "Biologicky je s tím člověkem vše v pořádku a pak se pátrá po příčině a zjistí se, že je to z toho. Mozek se u porna 'přepálí', protože ono mu dá spoustu intenzivních podnětů. Zároveň porno a sex v mozku fungují i na jiných neuronových drahách. To znamená, že my se naučíme, že vzrušení přijde z porna," dodal zakladatel organizace NePornu.

Podle Luptona si někteří lidé mohou závislost na pornografii uvědomit, až když porno začne extrémně zasahovat do jejich života. "Toho člověka to pak vykolejí natolik, že opravdu narazí. Měli jsme třeba klienta, jehož manželka ho nahlásila na policii, protože mu na tabletu nalezla dětskou pornografii," uvedl s tím, že průměrná "odvykačka" ze závislosti trvá 6 až 12 měsíců.

Pornografie může také způsobit problémy v partnerských vztazích. "Narazili jsme na to, že když někteří muži ukázali partnerce, co a kolik toho sledují, tak ony byly tak v šoku, že i když je ze začátku podporovaly na té cestě, najednou obrátily," vysvětlil Lupton.

Co může spustit závislost na pornu a jak problém řešit? Je mýtus to, že ženy takový obsah nesledují, a je termín "etické porno" protimluv? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.