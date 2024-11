"Šílené bláboly a nesmysly." Ženy u gynekologů čelí nebezpečným mýtům, varuje Berana

"Z úst lékařů o endometrióze slýcháme často šílené bláboly a nesmysly, což může být nebezpečné," říká ambasadorka života s endometriózou Aneta Berana s tím, že si proto často pacientky informace o nemoci musí zjišťovat sami. Při jednání s doktory je podle ní důležité se postavit sama za sebe a dostat ze sebe "komplex hodné holčičky".

Ženy s endometriózou se kvůli lékařům často musí potýkat také se zraňujícími informacemi. "Nedávno mi jedna z mých sledujících psala, že má bolestivý sex, ale snaží se otěhotnět, což je proto zásadní. Lékař ji prý řekl: 'Tak si dejte sklenku červeného vína a uvolněte se.' Nikoho nenapadlo ji třeba poslat na gynekologickou fyzioterapii, aby pracovala s pánevním dnem," vysvětluje Berana, která na svém Instagramu popisuje, jaké je žít s endometriózou.

Často také lékaři neřeší léčbu, ale potenciální těhotenství. A to i když pacientka děti nechce nebo je v daný moment neřeší. "Děje se to ve velké míře, že nás sesumírují na tu reprodukční funkci. Ukazuje se to i v lázeňství. S endometriózou máme nárok na lázně jen po těžké komplikované operaci nebo pokud řešíme neplodnost," upozorňuje ambasadorka života s endometriózou.

Endometrióza Je nezhoubné chronické (nejen) gynekologické onemocnění, které nejčastěji postihuje ženy v reprodukčním věku. Jde o stav, při kterém se tkáň podobná děložní sliznici vyskytuje i jinde v těle než pouze v děloze. Nejčastěji je to v pánvi a dutině břišní. Buňky se přitom chovají stejně, jako by se chovala děložní sliznice - reagují na hormonální změny ("živí se estrogenem") a v době menstruace se odlučují. 30 - 50% žen s endometriózou trpí neplodností a naopak až 50% neplodných žen trpí endometriózou. 50 - 60% žen a dívek s chronickou pánevní bolestí trpí endometriózou. Zdroj: ENDO Talks CZ

Podle Anety Berana mají lidé často tendenci bezmezně věřit lékařům, protože je berou jako instituci a autoritu. "Je důležité umět se za sebe postavit a říct si, že jsem klientka a mám právo na kvalitní informace, právo na to odejít, nikomu nic nevysvětlovat a pořád se neomlouvat," dodává.

Velkým problémem je i to, že je nemoc poddiagnostikovaná. "Teď jsem četla, že o endometrióze toho víme asi tolik jako o mozku v alžbětínské době, v 17. století. Nevíme, jak nemoc vzniká, jak ji vyléčit, máme jenom několik teorií. V našem zdravotnictví jsme dobří v řešení akutního onemocnění jako zlomená ruka, ale pokud mě něco neustále trápí, ale neohrožuje na životě, tak je těžké se někam dobrat," uzavírá Berana.

