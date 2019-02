Česko zasypal sníh. Kolabuje vlaková doprava, pražské letiště odklání lety

V úseku mezi Plzní a Českými Budějovicemi přestaly jezdit vlaky kvůli poruše trakčního vedení ze Střelských Hoštic směrem na Plzeň. Omezení zřejmě potrvá do 14:00, měly by tam být zajištěny náhradní autobusy. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují dráhy i mezi stanicemi Písek a Záhoří, kde by měla výluka skončit asi hodinu po poledni.