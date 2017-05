Cirkusový slon ve Zlíně vážně zranil seniorku. Chobotem ji zvedl do výšky, když ho krmila

před 1 hodinou

Slon z cirkusu zranil ve Zlíně osmašedesátiletou ženu, která jej krmila. Seniorka utrpěla velmi vážné zranění, se kterým byla převezena do zlínské krajské nemocnice, řekla zlínská policejní mluvčí Lucie Javoříková. "Jeden ze slonů ji však chytil chobotem za popruh kabelky, kterou žena pevně držela. Slon ženu za kabelku vyzdvihl do výšky kolem dvou metrů a přes ohradník ji přenesl do výběhu. Popruh kabelky se po chvíli utrhl a žena spadla na trávu ve výběhu," popsala mluvčí. Událost se stala v úterý večer ve Výletní ulici, kde žena u ohradníku krmila slony. Kriminalisté nyní případ prověřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

