Medvěd na Valašsku napadl další zvířata, odborníci požádali o povolení k odchytu

Zlín - Medvěd napadl na Valašsku další zvířata. O víkendu to byl kohout v Jarcové, v pondělí pokousané ovce v Jablůnce, ty však přežily, jen je zranil, řekl v pondělí Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Pokud se medvěd brzy sám nestáhne do hor, čeká jej zřejmě odchyt. Odborníci již požádali úřady o povolení.

Vyřízení povolení bude nějakou dobu trvat, odborníci se ale na případný odchyt již chystají. František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy řekl, že se musí vytipovat místa, kam se klec umístí. Zatím také není jasné, kam by se odchycený medvěd převezl. Zvíře je možné vypustit do volné přírody, je však třeba mít povolení majitele či správce pozemku. Druhou variantou je umístění do zoologické zahrady.

"Jsme ve fázi příprav, bylo by nejlepší, kdyby vše utichlo, skončilo, kdyby odešel do hor, ale musíme být připravení," uvedl Šulgan, podle kterého se zvažovalo k případnému odchytu využít klecí, které měl kraj na divoká prasata. Podle Šulgana to zavrhli, pro medvěda nejsou tyhle klece dostatečně pevné. Bojda jede v úterý pro odchytovou klec na Slovensko.

Medvěd se objevil na Valašsku v polovině září, přešel také na Zlínsko, poté se vrátil na Vsetínsko. Potrhal ovce, kozy, zničil také včelíny. Medvěda, který je podle odhadů starý asi čtyři roky, přilákala k blízkosti lidských obydlí letošní dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. "Zdejší prostředí mu nahrává. Má nachystané úly, kolikrát nezabezpečená hospodářská zvířata. Je hodně ovoce, opuštěných sadů, je zde roztroušená zástavba," řekl již dříve Šulgan.

Na česko-slovenském pomezí se medvědi vyskytují dlouhodobě, jde však vždy jen o několik jedinců. Další medvěd žije podle odborníků v okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku, je však schovaný v lese. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.

