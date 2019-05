Medvěda lákají stáda, včelíny a odpadky, radí ochranáři. Zásah na Zlínsku nechystají

V oblasti Lopeníku na Zlínsku v CHKO Bílé Karpaty se pohybuje medvěd. V úterý ráno ho spatřil chovatel krav a ovcí, když šel obstarat dobytek. Šelmu zaplašil křikem a ta se vzdálila. Ochranáři žádná speciální opatření nechystají, medvěd se podle nich chová standardně.

Chovatel následně informoval starostu obce Lopeník, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a také Správu CHKO Bílé Karpaty.

"Chování medvěda bylo úplně standardní, po vyrušení se vzdálil. Odlili jsme jeho stopu a pro rychlý přenos informací jsme v kontaktu se starosty nejbližších obcí," říká Martin Tomešek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Chovatelům doporučuje, aby zabezpečili svá stáda a včelíny, které by medvěda mohly lákat. "Na tom, že se zde medvěd pohybuje, není nic výjimečného. Je to zvíře, které do zdejších lesů patří, stejně jako rys a vlk," upozorňuje.

Podle něj platí stejná doporučení jako v případě medvědice, která byla v nedalekých Beskydech začátkem dubna odchycena a označena telemetrickým obojkem a nyní je na Slovensku. "Medvěd je velké zvíře, které vyžaduje respekt. Prosíme proto obyvatele i návštěvníky, aby se šelmu nepokoušeli najít, nepřibližovali se k ní a zároveň nenechávali v okolí lidských sídel odpadky," nabádá Tomešek.

Redakce Aktuálně.cz zjišťovala, zda budou ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny přijímat nějaká speciální opatření, například zda se budou medvěda snažit odchytnout a dát mu monitorovací obojek, popřípadě do míst instalují fotopasti.

"Není k tomu důvod. Medvěd se zatím chová standardně, k lidským obydlím se nepřibližuje. Nějaké fotopasti v této oblasti jsou, žádné nové kvůli tomu nechystáme," říká Karolina Šůlová z tiskového oddělení agentury.

Případné škody na hospodářských zvířatech stát jejich majitelům proplácí a zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád proti velkým šelmám z Operačního programu Životní prostředí. V minulých dnech schválila Evropská komise České republice navýšení této podpory na sto procent.

Výzkumníci z Mendelovy univerzity monitorují medvědici, která byla 8. dubna odchycena v oblasti Lysé hory v Beskydech a dostala telemetrický obojek. Za první dva týdny pozorování zjistili, že denně urazila skoro deset kilometrů, většinou se pohybovala v lesích, odkud pocházelo přes 90 procent záběrů.

K lidským obydlím či na značené cesty se nepřibližovala. Živila se mravenci a dalším hmyzem, potravu hledala i ve stanovištích včelstev a pochutnala si i na daňkovi či na lýku plném mízy.

